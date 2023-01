La Ville de Sept-Îles va réaménager le chemin du lac Daigle pour améliorer la sécurité au croisement du chemin de fer Arnaud. Des accidents se sont produits à ce passage à niveau au cours des dernières années.

Le problème est la présence d’une courbe, immédiatement suivie d’une pente descendante et de la voie ferrée qui crée une surprise lorsqu’un train passe. Un camion lourd a déjà évité de justesse une collision après un freinage d’urgence. Un événement tragique aurait aussi pu se produire quand une automobile a eu un accrochage avec un train de la Société portuaire et ferroviaire de Pointe-Noire (SFPPN).

«On a eu une automobiliste qui s’est engagée dans cette voie-là et a perdu le contrôle de son véhicule et est venu percuter le train. Rendus dans la cour de la SFPPN, les chauffeurs de train se sont aperçus qu’il y avait un parechoc accroché aux wagons. Ça a causé tout un émoi au personnel là-bas», a indiqué le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

À la demande de la SFPPN qui a acquis le chemin de fer en 2016, des analyses ont été réalisées pour améliorer la sécurité du passage à niveau. Les accidents et incidents passés, conjugués à l’augmentation de la fréquence des trains, rendaient l’opération nécessaire. La solution retenue est la reconfiguration des lieux.

«On va passer dans le bois et on va adoucir la pente et les courbes pour avoir une meilleure visibilité du train qui s’en vient. Comme ça, ce sera beaucoup plus sécuritaire. La bonne nouvelle, c’est qu’on a un programme gouvernemental provincial et fédéral qui va couvrir 100 % des coûts de cette réfection», a indiqué Patrick Gwilliam.

La Ville de Sept-Îles, maître d’œuvre du chantier, évalue le coût des travaux, qui débuteront le printemps prochain, à un million de dollars. Le directeur général assure que l’entretien de la route, particulièrement en hiver, fait l’objet d’une attention particulière afin d’assurer un maximum d’adhérence à l’approche du passage à niveau.