Canadien: l’art de saisir sa chance

Il y a des joueurs qui n’ont pas besoin de 1000 chances pour gagner leur place dans la LNH. On gardera encore une petite réserve, mais Rafaël Harvey-Pinard se rapproche de plus en plus d’un casier à temps plein à Montréal.

À partir de la deuxième période, Martin St-Louis a misé sur Harvey-Pinard à la gauche de Nick Suzuki et de Josh Anderson. Il n’a pas regretté son choix. Et le numéro 49 l’a remercié pour ce vote de confiance en marquant deux buts en troisième période.

« Quand tu comptes des buts et qu’ils sont importants puisque tu reviens dans le match, c’est encore plus agréable, a noté Harvey-Pinard. Les deux fois, je ramenais le pointage à égalité. Même si j’ai changé de trio, je n’étais pas plus stressé. J’ai continué de jouer à ma façon. »

Brady Tkachuk a toutefois porté un peu d’ombrage à cette belle soirée pour Harvey-Pinard en inscrivant le but vainqueur en fin de troisième période. Le Canadien n’a pas joué un match parfait, mais l’équipe a tout de même montré du caractère dans ce revers de 5 à 4 contre les Sénateurs d’Ottawa.

Cinq buts en sept matchs

Depuis son rappel du Rocket de Laval, Harvey-Pinard a maintenant touché la cible cinq fois et récolté six points en seulement sept rencontres.

Mais au-delà des chiffres, il joue comme il l’a toujours fait : avec beaucoup de cœur et d’intensité.

La pause

À ce dernier duel avant la pause du match des étoiles et un congé de cinq jours, St-Louis avait lancé un message à ses joueurs en matinée.

« Sois un pro, respecte la journée et respecte le match », avait dit l’entraîneur en chef.

Le CH n’a pas signé une victoire, mais l’esprit de compétition y était. Un mauvais départ en première période et la magie de Tim Stützle (deux buts, deux passes) auront finalement fait pencher la balance dans le camp des visiteurs.

Malchanceux sur le but gagnant de Tkachuk, Jake Allen a terminé le match en donnant cinq buts sur 29 tirs.

Ce qu’on a remarqué...

HOFFMAN DÉGAINE

Mike Hoffman a toujours eu la réputation d’être une menace en supériorité numérique. Pour la visite des Sénateurs, le numéro 68 a utilisé son arme principale à profusion en décochant plusieurs tirs frappés. Il a atteint Anton Forsberg à six reprises, tentant neuf tirs. En fin de deuxième période, il a fini par déjouer le gardien des Sens d’une puissante frappe après un beau jeu de Mike Matheson. Sur cette séquence, Matheson a bloqué au vol un dégagement de Tyler Motte avant de repérer le numéro 68.

XHEKAJ ET TKACHUK

Photo Martin Chevalier

C’était un peu écrit dans le ciel. Brady Tkachuk et Arber Xhekaj ont des personnalités pour attiser un feu. Avec un deuxième match d’affilée entre les deux équipes, Xhekaj et Tkachuk ont fait connaissance d’un peu plus près. Le capitaine des Sénateurs a frappé Xhekaj en fond de territoire en deuxième période et à la fin de cette même période, les deux ont échangé quelques coups sans toutefois laisser tomber leurs gants.

LE PHÉNOMÈNE STÜTZLE

Au hockey, il y a aussi un facteur chance. Au repêchage de 2018, le CH a commis une bourde impardonnable en choisissant Jesperi Kotkaniemi au troisième rang, juste avant Tkachuk. Deux ans plus tard, les Sens ont repêché Tim Stützle au troisième rang après Alexis Lafrenière (Rangers) et Quinton Byfield (Kings). S’il y avait encore un doute, Stützle a démontré qu’il était le meilleur de sa cuvée lors de son passage à Montréal avec deux buts et deux passes. Il a 49 points (22 b, 27 p) en 46 matchs.

50 POINTS EN 50 MATCHS

Auteur d’un but et d’une passe, Brady Tkachuk a atteint le plateau des 51 points (20 buts, 31 passes) au 50e match des Sens cette saison. Il est devenu le premier joueur de son équipe à obtenir 50 points en autant de matchs depuis Mark Stone en 2018-2019.