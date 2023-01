Photo fournie par Le Molière par Mousso

Jean Pilote, l’homme derrière la renaissance et le succès du Capitole de Québec, en partenariat avec Nicolas Rousseau (Le Continental du Vieux-Québec) et A5 Hospitality (Jatoba, Le Cathcart, Flyjin), a dévoilé récemment leur nouveau restaurant situé dans le Quartier latin à Montréal et intégré à l’Espace St-Denis. Le Molière par Mousso, qui ouvrira ses portes officiellement le 7 février, se veut un bon bistro élégant, de style brasserie parisienne, abordable et gourmand accessible aux spectateurs, avant ou après une représentation, sans avoir à mettre le pied dehors. L’Équipe est composée d’Antonin Mousseau-Rivard, directeur gastronomique et chef propriétaire du Mousso ; Daniel Vézina, Chef consultant du Molière par Mousso et pour l’ensemble du complexe Espace St-Denis et Samuel Sauvé-Lamothe (Laurie Raphaël, Le Mirage, Le Boulevardier, L’Express), Chef exécutif. Sur la photo, de gauche à droite : Samuel Sauvé Lamothe, Antonin Mousseau-Rivard, Jean Pilote, Daniel Vézina et Jean-François Pigeon.

Nominations chez QI

Photo fournie par QI

L’Agence de développement économique Québec International (QI) m’annonce les nominations de Sonia Corriveau (1), au poste de vice-présidente exécutive. Elle assumera les responsabilités du volet stratégique de l’organisation ainsi que du développement organisationnel, incluant la gestion des ressources humaines. Marie-Josée Chouinard (2) agira à titre de vice-présidente – Attraction et rétention. Finalement, Sébastien Tanguay occupera le poste de directeur général du CAMP. Ces personnes seront dédiées au développement stratégique et organisationnel, à la prospection et l’attraction d’investissements étrangers, à l’attraction et la rétention de talents ainsi qu’à l’accélération de croissance des entreprises technologiques.

Concours d’œuvres d’art

Photo fournie par DCL

Diffusion culturelle de Lévis (DCL) présente jusqu’au 22 février, au Centre d’exposition Louise-Carrier, 33, rue Wolfe, Lévis, l’exposition des œuvres sélectionnées lors du 25e Concours d’œuvres d’art. Le vernissage a eu lieu dimanche dernier. Un jury mandaté pour l’événement a sélectionné les œuvres qui composent le corpus de cette présentation. Une exposition individuelle au Centre d’exposition Louise-Carrier sera offerte au récipiendaire du premier prix. La photo représente l’œuvre d’Annie Savard, gagnante du concours 2022.

Anniversaires

Photo fournie par Groupe Perspective

Marcel Bérubé (photo), président de Groupe Perspective agence de placement fondée en 1977 par Rolande St-Arnaud et R. Jacques Plante connue à ses débuts sous le nom de Perspective Travail inc. Marcel a 62 ans... Yves Néron, directeur comptes principaux Groupe ETR et assez bon joueur de hockey, 63 ans... Guillaume Lambert, comédien, auteur, scénariste et écrivain québécois, 38 ans... Alexandra Diaz, journaliste culturelle et animatrice d’origine chilienne, 48 ans... Louis McNeil, fondateur et copropriétaire des restaurants Cosmos de Québec, 55 ans... Justin Timberlake, ex-membre de ‘N Sync, 41 ans... Minnie Driver, actrice, chanteuse, compositrice et productrice britanno-américaine, 52 ans... Sylvie Bernier, médaillée d’or olympique aux Jeux de 1984 à Los Angeles, 58 ans... Curt Brackenburry, avec les Nordiques de Québec (AMH et LNH) de 1975 à 1980, 70 ans... Claude Gauthier, auteur-compositeur-interprète, comédien et acteur, 83 ans.

Disparus

Photo Tirée de Twitter @TheAHL

Le 31 janvier 2022 : Mike Nykoluk photo), 87 ans, joueur de hockey qui a surtout évolué dans les ligues mineures, il est devenu le premier entraîneur adjoint de la LNH et a remporté la coupe Stanley à ce titre avec les Flyers de Philadelphie en 1974 et 1975, avant d’être entraîneur-chef des Maple Leafs de 1981 à 1984... 2021 : Pierre-Paul Savoie, 66 ans, directeur artistique et fondateur de PPS Danse... 2020 : Mary Higgins Clark, 92 ans, écrivaine américaine à succès... 2019 : Ronald Joyce, 88 ans, cofondateur de la chaîne de restauration rapide Tim Hortons... 2018 : Oscar Gamble, 68 ans, ex-voltigeur des Yankees de New York... 2017 : John Wetton, 67 ans, bassiste de la formation rock progressive Asia... 2017 : Frank Pellegrino, 72 ans, acteur américain (Les Sopranos)... 2010 : Normand Beaudoin, 72 ans, fondateur des Piscines Aloha Inc. (Saint-Nicolas)... 2009 : Thérèse Lavoie-Roux, 80 ans, femme politique québécoise... 1999 : Klaus Peter Matthes, 69, photographe canadien... 1989 : Rudel Tessier, 75 ans, journaliste et écrivain.