Les Blue Jays font l'acquisition d'un releveur blessé

Les Blue Jays de Toronto ont accordé un contrat de deux ans et de 8,5 millions $ au releveur Chad Green, un joueur autonome ayant porté les couleurs des Yankees de New York durant les sept premières campagnes de sa carrière dans le baseball majeur.

D’après le réseau Sportsnet, le tout comprend des options pour 2025 et 2026.

L’artilleur de 31 ans devra cependant patienter avant d’aider sa nouvelle équipe, car il se remet toujours d’une opération de type Tommy John subie en juin. Il pourrait donc au mieux revenir au jeu pendant la seconde moitié du calendrier régulier.

Green a disputé 272 rencontres avec les Bombardiers du Bronx, conservant un dossier de 33-22 et une moyenne de points mérités de 3,17. Peu familier avec le rôle de spécialiste des fins de match, il a effectué un seul sauvetage. Au monticule, l’année la plus occupée du droitier fut celle de 2021, quand il a totalisé 83 manches et deux tiers.