Les péquistes font leur entrée au Salon bleu sans avoir prêté serment au roi

Les trois députés du Parti québécois deviendront mardi les premiers élus de l’histoire du Québec à siéger au Salon bleu sans avoir prêté serment au monarque britannique.

Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, profitera de ses premiers instants dans l’enceinte pour déposer une motion demandant que l’Assemblée nationale reconnaisse «le droit du Québec à disposer lui-même de son avenir» et que «le Québec est un peuple libre et capable d’assumer son destin et son développement», a indiqué le député Pascal Bérubé lors d’un point de presse au parlement mardi matin.

Arborant un drapeau de patriote à la boutonnière, M. Bérubé a affirmé que le fait de ne pas prêter serment au roi n’est «pas que symbolique», mais qu’il s’agit d’un geste témoignant de la volonté des Québécois de s’affranchir de la monarchie britannique.

Le député péquiste a également affirmé que son parti veut être «l’alternative» du gouvernement au cours des prochaines années, par «la pertinence de leurs interventions» et par «la force de leur engagement».

M. Bérubé estime que son parti est en bonne position pour le faire, et il cite en exemple le fait que le PQ a terminé au deuxième rang dans les intentions de vote à la fin de l’année dernière.

L’automne dernier, les trois élus du PQ se sont butés aux portes closes du Salon bleu, lorsqu’ils ont essayé d’y entrer sans avoir prêté le serment au roi Charles III.

Quelques jours plus tard, le gouvernement Legault a déposé un projet de loi pour abolir l’obligation de jurer allégeance au roi d’Angleterre, et faire en sorte que seul le serment d’allégeance au peuple du Québec soit obligatoire. Les élus l’ont adopté dans les toutes dernières heures de la session parlementaire, repoussant ainsi l’entrée des députés péquistes au 31 janvier.

Seule une poignée de parlementaires étaient en chambre pour vivre ce moment historique, qui n’a duré qu’une douzaine de minutes.

