L'impressionnante séquence des Penguins en péril

Les Penguins de Pittsburgh ont amorcé leurs vacances en étant de mauvais poil et leur entraîneur-chef Mike Sullivan est le premier à prendre le blâme pour les performances moyennes de l’équipe.

La formation de la Pennsylvanie aura besoin de chaque point sur la table pour accéder aux séries éliminatoires et elle a intérêt à laisser filer des matchs comme celui de samedi. Vaincue 6 à 4 devant ses partisans par les faibles Sharks de San Jose, elle s’accroche au deuxième laissez-passer des clubs repêchés de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Aussi, le manque de constance de la bande de Sidney Crosby représente un problème cette saison. Elle peine à disputer consécutivement plusieurs rencontres convaincantes et Sullivan souhaite rectifier le tir.

«Tout cela dépend de nous, comme c’est toujours le cas. Et ça commence par moi. Je dois effectuer un meilleur travail en dirigeant ces gars-là. Il faut tirer le meilleur d’eux et s’assurer que le message soit entendu, a-t-il déclaré aux médias après la dernière joute des siens. Je crois qu’il y a des défauts dans notre jeu. Nous devons être plus constants chaque soir. [...] Nous en parlons souvent aux joueurs en leur montrant des exemples de ce que nous réussissons quand nous sommes à notre mieux. C’est là qu’on se donne les meilleures chances de gagner.»

«Selon moi, nous devons être plus difficiles à affronter. Nous produisons de l’attaque régulièrement et nous marquons des buts. Cependant, nous devons garder la rondelle à l’extérieur de notre filet et ça signifie un meilleur contrôle du disque», a-t-il ajouté.

Séquence en péril

Pittsburgh détient une faible priorité d’un point sur les Sabres de Buffalo, neuvièmes de l’Est. Les Islanders de New York et les Panthers de la Floride accusent respectivement un retard de deux et de trois points. Conséquemment, sa marge de manœuvre est réduite et sa séquence de 16 ans de suite en séries pourrait se terminer en avril.

Les trois ténors habituels des Penguins, Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang, sont conscients de la situation précaire de l’équipe, qui accueillera l’Avalanche du Colorado à la reprise des activités, le 7 février.

«Dans cette section [la Métropolitaine], vous regardez le classement quotidiennement. Une journée, vous êtes en séries, et dans la suivante, vous ne l’êtes pas. C’est une division forte et nous aurons à connaître une excellente fin de campagne», a commenté Letang au site du club.

«Nous voulons jouer en éliminatoires et il s’agit d’un parcours ardu. Chaque formation offre du jeu solide et il nous faut présenter le meilleur de nous-mêmes, a de son côté estimé Malkin. Un peu de repos et un retour dans de bonnes dispositions feront du bien, sans compter quelques entraînements et de meilleurs matchs.»