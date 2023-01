LNH: Rasmus Dahlin déclare son amour à Buffalo

Inspiré par l’accueil réservé à Ryan Miller au KeyBank Center lors du retrait de son numéro, le défenseur des Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin est bien résolu à ramener le hockey des séries éliminatoires à Buffalo.

Après 11 saisons sans séries, les partisans des Sabres se font de moins en moins nombreux pour les matchs à domicile. Ils ont jusqu’ici été 14 633 spectateurs par match en moyenne depuis le début de la saison. Le taux d’occupation de 76,7 % est le plus faible de la Ligue nationale.

Cependant, durant la cérémonie honorant Miller, les 19 070 sièges étaient occupés. Une situation qui n’est arrivée que cinq fois sur 25 parties à la maison. Et chaque fois, Dahlin s’est nourri de l’atmosphère. Celle-ci le convainc un peu plus chaque fois de rester très longtemps avec les Sabres.

«Il est difficile de décrire ce que l'on ressent lorsque le KeyBank Center est plein, a écrit Dahlin dans une lettre ouverte publiée sur le site des Sabres, mardi. J'ai des frissons en pensant au rugissement de la foule chaque fois que nous avons une chance de marquer. Ou une grosse mise en échec. Ou écoulé une séquence en infériorité numérique. Honnêtement, tout le match ressemble à un jeu de puissance.»

«C'est comme si nous étions 19 090: 20 d'entre nous en uniforme, le reste d'entre nous dans les gradins. Ensemble, nous allons briser mentalement l'autre équipe. C'est ce que l'on ressent. Nous aimons ce sentiment. Nous croyons en ce que nous avons ici et il n'y a nulle part ailleurs où nous aimerions être.»

Au plus fort de la lutte

La cérémonie pour Miller a permis de réunir quelques anciens des Sabres et bien évidemment, les joueurs actuels ont pu discuter avec ceux-ci. Plusieurs jeunes membres de la formation n’ont encore jamais goûté aux éliminatoires et les récits de leurs prédécesseurs les ont certainement encouragés à changer la donne cette année.

Les jeunes Sabres ont d’ailleurs rarement été aussi près d’y parvenir, puisqu’ils accusent seulement un point de retard sur la deuxième et dernière place parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est.

Certes, tout n’est pas acquis. Mais avec un peu de soutien des partisans, le tour des Sabres viendra, parole de Rasmus Dahlin.

«Maintenant, nous sommes presque à la pause du match des étoiles et dans la course, s’est réjoui le Suédois. Nous savons tous où nous en sommes au classement et ce que signifient ces matchs. Mais la seule façon d'atteindre notre objectif est de garder le même état d'esprit. Il faut continuer à s'améliorer, un jour à la fois.»

«Nous verrons où cela nous mènera, mais nous sommes ravis de faire ce voyage ensemble. Je suis tellement fier de jouer ici, de considérer les gars dans la chambre comme mes frères et de cette ville comme chez moi.»