Mont-Sainte-Anne: un nouveau contrat avec RCR toujours possible

Malgré la volonté populaire, Mario Bédard ne ferme pas la porte à une nouvelle entente entre le gouvernement du Québec et le gestionnaire RCR dans le dossier complexe du Mont-Sainte-Anne.

Même si l’idéal serait d’écarter l’entreprise actuelle, l’homme d’affaires répète cette hypothèse sera peut-être rejetée.

Au nom de la coalition Avenir Mont-Sainte-Anne, Mario Bédard et Alex Harvey ont rencontré mardi le ministre responsable de la Capitale-Nationale Jonatan Julien, qui était accompagné de la députée caquiste de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa.

«Le contrat de 1994, je l’ai lu et il n’y a rien. L’idéal serait de ne plus avoir RCR dans le décor. Par contre, si RCR reste, c’est qu’il y aura un nouveau contrat. Tout le monde veut que le Mont-Sainte-Anne redevienne un joyau. Pour y arriver, c’est la négociation.»

Un sondage Léger a révélé que 81 % des résidents sont favorables à ce que le gouvernement intervienne pour forcer un changement de gestionnaire.

Même le ski alpin

Après avoir discuté avec le ministre Julien, Mario Bédard se dit convaincu de l’importance du dossier pour la région de Québec. Tant Pierre Fitzgibbon que Jonatan Julien ont toutefois fermé la porte à une expropriation du propriétaire actuel.

«Quand on regarde le contrat qui a été signé à l’époque avec RCR, RCR respecte ses obligations», a même lancé M. Fitzgibbon la semaine dernière. Cette déclaration a fait sursauter plusieurs personnes qui prétendent qu’il n’y a pas d’obligation dans le contrat.

«L’obligation, c’est que la montagne doit rester une montagne de loisirs. Il pourrait presque laisser tomber le ski alpin. Il peut ne faire aucun investissement, laisser la gondole fermée cinq ans et personne ne peut lui enlever la montagne», tranche Mario Bédard.

Peu importe la conclusion des négociations, ce dernier croit fermement que la clientèle y verra une amélioration. «Je suis persuadé. C’est ce que tout le monde veut.»

Incertitude

Le rachat du contrat est-il possible? Tenace ou indifférent, le milliardaire canadien propriétaire de RCR, Murray Edwards, habite à Londres et ne répond pas aux questions depuis des années.

À Québec, le chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay dénonce ce climat d’incertitude. «Depuis plusieurs mois, on nous dit une chose et son contraire. Clairement, la CAQ ne sait pas sur quel pied danser et pendant ce temps c’est toute la région qui en paie le prix économiquement. Le gouvernement doit clarifier ses intentions», a mentionné le chef du Parti libéral du Québec.

Par ailleurs, la décision d’un arbitre est attendue dans les prochains jours suite à la volonté du gouvernement du Québec de reprendre la propriété des terrains en périphérie de la montagne. Le développement du pourtour pourrait revenir à la SÉPAQ.