Partage des données: le réseau de la santé navigue à vue

Présentement, le réseau de la santé est inefficace et navigue à vue en raison de la difficulté de partager les données médicales des Québécois, estime la Commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay.

Mme Castonguay était une des premières intervenantes, mardi, dans l’étude du projet de loi 3 sur le décloisonnement des données médicales.

Une telle réforme est nécessaire, juge-t-elle. «Ça fait des années qu’on accroît les dépenses en santé, mais qu’on ne va pas chercher les bénéfices qu’on s’attend à recevoir. Puis le fait de ne pas être capable de comprendre la situation, on marche à l’intuition, tout le monde marche à l’intuition. C’est horrible», a commenté en mêlée de presse celle qui est chargée d’évaluer l’efficacité du système de santé.

En raison de cette inefficacité, Québec investit toujours plus dans ce ministère qui accapare plus de 40% du budget de l’État. «Au cours des 25 dernières années, la part du gouvernemental alloué à la Santé a augmenté. Toujours. Ça fait qu’on met moins en Transports, moins en Justice, moins en Environnement, moins en Éducation, en termes de proportion», souligne Joanne Castonguay.

Le projet de loi 3 défendu par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, fera en sorte que les données médicales des Québécois appartiendront au gouvernement, plutôt qu’à chacun des établissements individuellement. Québec espère ainsi permettre le partage entre professionnels, afin qu’un médecin, par exemple, puisse consulter le parcours d’un patient dans d’autres établissements.

Mieux gérer

Mais la réforme permettra aussi à Québec d’avoir une meilleure vision des besoins du réseau de la santé, afin de mieux planifier ses ressources et évaluer l’efficacité de ses politiques, plaide Mme Castonguay.

Elle donne l’évolution des besoins pour répondre au vieillissement de la population. «Si on avait eu de meilleurs outils, ou même si le gouvernement avait davantage porté attention à la gouvernance, il aurait regardé beaucoup plus les impacts du vieillissement de la population et aurait mis en place les outils pour pouvoir y faire face, incluant dans les CHSLD, dans les soins à domicile, etc.», dit la commissaire.

«C’est ce rôle de gouverne là qu’il [le gouvernement] ne joue pas assez et une des raisons, c’est [le manque d’] accès à l’information», ajoute-t-elle.

En commission parlementaire, le PLQ et QS se sont dits en accord avec le principe du projet de loi.

Le député solidaire Vincent Marissal a toutefois réitéré ses craintes de voir les entreprises pharmaceutiques tirer profit de l’autre volet de la réforme, qui permettra de partager les données à des fins de recherches scientifiques.

M. Marissal s’inquiète aussi d’une possible fuite de données, comme cela s’est produit chez Desjardins.

Mais une intervenante a fait remarquer que les bénéfices surpassent les risques. Après tout, malgré la fuite, la population n’a pas cessé d’utiliser les services de la coopérative pour autant.