Peine en collectivité pour un agresseur: Lametti défend la nouvelle loi libérale

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a défendu la nouvelle loi des libéraux abrogeant les peines minimales obligatoires après une décision sur un dossier d’agression sexuelle ayant soulevé l’ire d’un procureur au palais de justice de Montréal.

Jonathan Gravel, un homme dans la quarantaine, a écopé lundi d’une peine de 20 mois à purger dans la collectivité pour avoir forcé une ancienne copine à la pénétration anale malgré les pleurs et les protestations de celle-ci.

Bien que l’événement remonte à 2014, le coupable a toujours démenti avoir commis un crime et a multiplié les recours pour se défendre, notamment en changeant d’avocat à trois reprises.

La loi C-5 sur les peines minimales des libéraux fédéraux a été adoptée au mois de juin dernier, renversant une législation du gouvernement conservateur de Stephen Harper en vigueur depuis 2007 et obligeant certains types de crimes à des peines minimales en prison.

C’est en s’appuyant sur cette loi que le juge dans cette affaire a décidé que l’accusé ne devrait servir que 20 mois dans la collectivité.

Choqué par la décision, le procureur de la couronne Alexis Dinelle a tiré à boulets rouges sur le gouvernement fédéral.

«Je me permets d’aller plus loin que je devrais peut-être. En ce moment, Justin Trudeau et David Lametti ont probablement des comptes à rendre aux victimes d’agressions sexuelles», a-t-il lancé mardi.

«Comme procureur de la Couronne, aujourd’hui, force est de constater que côté sentence en matière d’agression sexuelle, il y a un retour en arrière», a dit Me Dinelle.

Sans commenter directement la décision, le ministre Lametti a souligné que «les ordonnances sur sursis sont disponibles uniquement quand la peine aurait été moins de 2 ans et que la sécurité publique n’est pas menacée».

M. Lametti, a fait valoir que les juges ont désormais une plus grande discrétion sur les sentences et que celles-ci sont ouvertes au débat en cour.

La loi C-5 a été adoptée d’abord et avant tout «pour combattre contre les inégalités systémiques, notamment la surreprésentation des Canadiens autochtones, noirs ou marginalisés dans le système de justice pénale», a indiqué le gouvernement fédéral sur une page web.