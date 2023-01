Pierre-Yves Roy-Desmarais grand favori des Olivier

Un an après avoir été l’humoriste le plus acclamé aux Olivier, avec trois statuettes, Pierre-Yves Roy-Desmarais poursuit sur sa lancée. Le comique a vu son nom ressortir cinq fois lors du dévoilement des nominations, mardi matin au septième étage de la nouvelle maison de Radio-Canada. « C’est vraiment malade! » a-t-il lancé quelques minutes après avoir appris les résultats.

Spectacle d’humour de l’année, Auteur de l’année/Spectacle d’humour, Numéro d’humour de l’année, Olivier de l’année, Texte de l’année : Capsule ou sketch web humoristique. Le nom de Pierre-Yves Roy-Desmarais était de toutes ces catégories lors du dévoilement.

Pour son spectacle Jokes Chapeau Maman Magie Piano, Pierre-Yves a même vu ses collègues Guillaume Girard et Renaud Pettigrew être aussi nommés respectivement pour Metteur en scène et Concepteur visuel de l’année. On pourrait donc parler de sept nominations au total touchant l’humoriste.

La convoitée catégorie de l’Olivier de l’année mettra aux prises Pierre-Yves, Sam Breton, Mathieu Dufour, Christine Morency et Arnaud Soly. Un grand absent ici? Mike Ward, qui a tout de même rempli le Centre Bell et gagné son procès en Cour suprême dans la dernière année.

Pour le Spectacle d’humour de l’année, les nommés sont Au pic pis à pelle (Sam Breton), Une belle soirée (Simon Gouache), Classique (Cathy Gauthier), Détour (Guillaume Pineault) et Jokes Chapeau Maman Magie Piano (Pierre-Yves Roy-Desmarais).

Du côté de la Découverte de l’année, les cinq finalistes sont Pascal Cameron, Michelle Desrochers, Jean-Michel Martel, Matthieu Pepper et Richardson Zéphir.