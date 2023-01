Prix Juno: 3 nominations pour Rêve et Banx and Ranx

Avec trois citations chacun, la chanteuse dance pop Rêve et le duo Banx and Ranx sont les artistes québécois qui ont obtenu le plus de nominations en vue de la remise des prix Juno, le 13 mars, à Edmonton.

Rêve, le nom de scène de la Montréalaise Briannah Donolo, se retrouve notamment en lutte avec Avril Lavigne, Shawn Mendes et The Weeknd pour le Juno du Choix du public.

Celle qui était devenue une sensation virale à la suite de son interprétation des hymnes nationaux au Centre Bell, en 2014, est aussi en lice dans la catégorie Révélation de l’année artiste tandis que son succès CTRL + ALT + DEL, qui approche les 40 millions d’écoutes sur Spotify, lui a valu une place parmi les aspirants au Juno de l’enregistrement dance de l’année.

Le duo de producteurs de Montréal Banx and Ranx, qui a notamment collaboré avec Rêve pour plusieurs chansons, dont CTRL + ALT + DEL, récolte aussi trois citations dont une dans la prestigieuse catégorie Chanson de l’année pour Flowers Need Rain, avec Preston Pablo. Ils lorgnent aussi les Juno Révélation Groupe et Réalisation de l’année.

Photo de Kevin Millet fournir par Universal Music

Personne au Québec ne pourra cependant répéter l’exploit de Charlotte Cardin, championne des prix Juno 2022 avec quatre victoires dans des catégories de prestige.

Chaude lutte

Il sera cependant intéressant de voir qui remportera le Juno de l’album francophone tant la catégorie est relevée cette année. Les anciens vainqueurs Daniel Bélanger (Mercure en mai) et Les Louanges (Crash) sont en lice aux côtés d’Ariane Roy (Medium Plaisir), Hubert Lenoir (PICTURA DE IPSE : musique directe) et Lisa LeBlanc (Chiac Disco).

Parmi les autres artistes québécois à surveiller, notons Jean-Michel Blais (Album instrumental), Kaytranada (Réalisation, Chanson rap) et Voivod (Album métal).

Malgré les allégations d’inconduite sexuelle contre son chanteur Win Butler, Arcade Fire peut quand même espérer mettre la main sur le Juno Groupe de l’année.

Au total, les artistes nés ou qui travaillent au Québec ont récolté plus d’une quarantaine de citations.

Sans surprise, la vedette internationale The Weeknd domine les nominations 2023, avec six, grâce au succès de son album Dawn FM. Avril Lavigne et Tate McRae suivent avec cinq citations.