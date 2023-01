Seattle poursuit les manufacturiers automobiles Kia et Hyundai

La ville de Seattle, aux États-Unis, a entamé une poursuite contre les fabricants automobiles Kia et Hyundai qui aurait failli à son devoir d’installer des technologies antivol dans certains véhicules, ce qui a contribué à faire augmenter les vols de voitures dans la région.

Selon la municipalité, les deux entreprises sont conscientes des problèmes de sécurité publique entourant la flambée des vols de véhicules Kia et Hyundai et n’ont pas pris de mesures pour atténuer ces préoccupations.

À Seattle, le nombre de vols de voitures de marque Kia et Hyundai a respectivement augmenté de 363 % et 503 % entre 2021 et 2022, a rapporté la chaîne de nouvelle locale KIRO7.

«Kia et Hyundai ont choisi de couper les coins ronds et de réduire les coûts aux dépens de leurs clients et du public. En conséquence, notre force policière a dû faire face à une énorme augmentation des vols de véhicules et des problèmes connexes avec des ressources déjà limitées. Maintenant, les contribuables de Seattle doivent assumer le fardeau de l'augmentation des vols», a déclaré l’avocate de la ville de Seattle, Ann Davison, qui estime que les deux manufacturiers doivent prendre leur part de responsabilité.

Alors que de nombreuses voitures volées ont été impliquées dans des accidents majeurs et même dans des cas de vol qualifié, Seattle souhaite être dédommagé et demande à ce que les deux fabricants installent des systèmes antivol sur les véhicules non protégés.

Dans une déclaration envoyée à KIRO7, Hyundai a qualifié cette poursuite «d’inappropriée et inutile».

«Hyundai fournit également des antivols de volant gratuits, dans la mesure du possible, à certains organismes d'application de la loi à travers le pays, y compris dans la région de Seattle, pour distribution aux résidents locaux qui possèdent ou louent les modèles concernés», a déclaré un porte-parole de l’entreprise.