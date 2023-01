Ted Lasso: ce qu’on sait de la saison 3 à venir

Le plus sympathique et optimiste des entraîneurs de soccer, Ted Lasso, sera de retour dans une troisième saison de la série éponyme.

Voici ce qu’on sait de ce troisième volume de cette série lauréates de plusieurs Emmy qui sera diffusée « quelque part au printemps » sur Apple TV+.

La rivalité entre Ted et Nate

Alors que la finale de la saison 2 confirmait nos doutes et nos craintes, on sait maintenant que l’ancienne victime d’intimidation, Nate (Nick Mohammed), est passée du côté obscur de la force en se joignant à l’équipe adverse, la West Ham United (qui appartient d’ailleurs à Rupert Mannion (Anthony Head), l'ancien propriétaire de l'AFC Richmond qui a perdu le club à son ex-femme Rebecca Welton (Hannah Waddingham) lors de leur divorce).

Publiée le 18 janvier dernier, la première photo officielle de la saison 3 montre les deux rivaux face à face dans un ascenseur du siège de West Ham. On voit également le propriétaire de West Ham au loin. Ted est souriant comme à son habitude et Nate a le regard méchant et l’air grave. On se doute bien que ce sera l’un des arcs principaux de cette nouvelle saison qui sera toute en rivalité.

En entrevue avec E! l’été dernier, l’acteur Nick Mohammed se disait prêt pour le virage ignoble de Nate. « Je l'ai su assez tôt, a-t-il déclaré. Jason avait à peu près, de manière générale, des contours pour Nate dans les saisons un, deux et trois. J'ai donc toujours su où ça se dirigeait. »

On n’en sait pas plus, pour le moment, sur les tribulations à venir pour Ted, ses collègues, sa famille, ses jeunes joueurs et ses ennemis.

La dernière saison?

On ignore encore si cette troisième saison de Ted Lasso sera la dernière et ce, malgré le fait que Jason Sudeikis (l’interprète de Ted Lasso) et l'équipe créative de Ted Lasso, dont Brett Goldstein, aient longtemps soutenu que la saison trois serait le chant du cygne de la série, selon E News.

Brett Goldstein, l’acteur interprétant Roy Kent l’un des personnages favoris de la série, a aussi déclaré en juin dernier que la troisième saison serait la dernière de la série. « Nous l'écrivons comme ça, a-t-il déclaré au Sunday Times britannique. C'était prévu à trois. » Même son de cloche chez la comédienne Hannah Waddingham, qui incarne la propriétaire de l'AFC Richmond, Rebecca Welton, qui a déclaré à E!

« Je lui ai demandé récemment (à Jason Sudeikis) et il a dit : ouais, je pense que oui, pour l'instant. Et j'étais comme, OK. »

Apple TV+ n’a toutefois jamais employé l’expression « saison finale » lors de l’annonce des détails de la saison 3.

La distribution originale de Ted Lasso reviendra-t-elle ?

Rassurez-vous! La rédactrice en chef de Ted Lasso, Melissa McCoy, a assuré aux admirateurs que leurs personnages originaux favoris seront de retour dans cette saison 3. Elle a abordé le sujet lors de sa participation au balado Behind the Screen du Hollywood Reporter en août 2022.

« Tout le monde est de retour et de nouvelles manières, a-t-elle déclaré, mais cela semble très authentique pour Ted. »

De plus, cette troisième saison présentera de nouveaux personnages aux téléspectateurs. « Nous avons du sang neuf dans l'équipe, a révélé Melissa, et cela revigore ce qui se passe dans le vestiaire. »

Une série dérivée avec Sam?

L’acteur anglais Toheeb Jimoh, qui joue le milieu de terrain de l'AFC Richmond et l’amant d’un de personnages principaux Sam Obisanya, rêve que son personnage ait sa propre série.

Comme Sam a l’intention d'ouvrir un restaurant nigérian à la fin de la saison deux, il a expliqué à E! News en août dernier: « Je continue d'essayer de leur présenter ça. Les gens n'arrêtent pas de rire. Mais je suis sérieux. Je veux une émission avec Sam au restaurant sur Apple TV. Faisons en sorte que ça se produise ! »