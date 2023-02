VAILLANCOURT, Alphonse



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 24 décembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Alphonse Vaillancourt. Il était l'époux bien-aimé de madame Mariette Masson. Il était le fils de feu madame Cédulie Berthiaume et de feu monsieur Odule Vaillancourt. Pharmacien de carrière qui exerça durant plus de 38 ans, il demeurait à Québec autrefois de Brossard. Outre sa tendre épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Annie (Nadia Lachance) et Ronald (Laura Cabot Cavé); ses petits-enfants : Tristan, Justin et Cassiopée Vaillancourt. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Sœur Yvonne, Cécile, Marie-Anne, Louis, Gérard, Joseph et Frère Paul-Émile. Il laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Masson : feu Marcel (feu Lucille), feu Jean-Marc (Denise Nadeau), feu Yvette et Henri ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Vaillancourt au :La famille recevra les condoléances, de 13h à 16h au salon du complexe.La famille tient à remercier les membres du personnel soignant du CHSLD Champlain des Montagnes et ceux du complexe La Clairière du Groupe Sélection pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Vaillancourt. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Canadienne des Maladies Mentales, 8255 boulevard Henri-Bourassa #220, Québec, Québec, Canada G1G 4C8, (https://www.acsmquebec.org/).