THÉRIAULT, Émilien



À la Maison Michel-Sarrazin, le 10 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Émilien Thériault époux de dame Josiane Tremblay, fils de feu Henri Thériault et de feu Amélia Dupont. Il était un résident de Lévis, autrefois de Giffard et natif de St-Jean-Port-Joli. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 3 février 2023 de 16h à 18h et de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, la famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h15.Il laisse dans le deuil outre son épouse ; ses fils : Normand (Lise Garneau), Jean-Daniel (Johanne Caron) ; ses petits-enfants : Matthieu (Manon St-Yves), Nadia (Dave Girard), David (Maude Buteau), Michaël (Maxence Lasserre-Engberts), Catherine (Pierre-Alexandre Therrien), Marie-Christine (Olivier Girard), Stéphanie ; ses arrière-petits-enfants : Léanne, Elliot, Ariane, Raphaël, Jade, Zachary, Edouard, Béatrice, Émile, Coralie, Thomas, Milan; son frère, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur : Marcel (Micheline Tremblay), Céline, Sr Denise s.s.j, feu Lorraine (Gilles Deschênes), feu Clément, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : Colette (Michel Jonckeau), Danièle (feu Gilles Sirois, Roy Martin), Pierre (Suzanne Métayer) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au Dr Antoine St-Pierre, au personnel des soins à domicile du CLSC St-Romuald et à tout le personnel et bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Entraide Agapé https://entraideagape.org/soutenir/ ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée O bureau 124, Québec, QC G1S 1C1. Par téléphone au 418 687-6084 / site internet : www.michel-sarrazin.ca