FOURNIER, Laurette Gauvin

À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 13 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Laurette Gauvin, épouse de feu monsieur M. René Fournier. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Gauvin et de feu dame Marie-Anna Beaumont. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s auà compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Guy Duchesneau), Guy (Martine Laberge), Michel (Isabelle Gagné); ses 3 petits-enfants : Rose-Marie, Audrey-Anne, Ève-Sophie; ses frères et sœurs : feu Alva (feu Adrien Hamel), feu Jules (feu Thérèse Paquet), feu Jeannette (feu Gérard Hamel), feu Paul-Émile (feu Lucie Drolet), feu Maurice (feu Mariette Drolet), feu Roger (feu Georgette Beaumont), feu Marie-Laure (feu Nicolas Bédard), feu Pauline (Jean-Claude Beaumont), feu Colette (feu Roger Barde), Jacqueline (feu Robert Lessard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fournier : feu Réal (feu Marie Zalousky), feu Marguerite, feu Roger (feu Hélène Bourgeois), feu Simon (Claire Dubois), feu Pierre (Julienne Labrecque), feu Paul (Lise Têtu), Françoise, Jacques (Andrée Garant), Suzanne (feu Jacques Létourneau), feu Robert (feu Michelle Morin), Denise (feu Yvon Garant), feu Daniel, Céline (Clément Jacques) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson région de Québec (https://prqca.ca/faire-un-don/).