Affaire Elghawaby: deux poids, deux mesures

Disons-le sans détour : les propos tenus par la nouvelle commissaire fédérale de lutte contre l’islamophobie sont abjects et condamnables. Par ailleurs, ils la disqualifient du rôle de bâtisseur de ponts qu’est censée incarner cette position. Maintenant que c’est dit, sans nuances et de manière claire, ne nous voilons pas la face.

Je lis les dénonciations de cette nomination depuis quelques jours et je me demande où étaient ces personnes lorsque le ministre Jean Boulet, en pleine campagne électorale, a cherché à marquer des points politiques en proférant des mensonges sur l’immigration. À ce que je sache, il siège toujours autour de la table du Conseil des ministres.

Ses propos étaient tout aussi fallacieux, mensongers, grotesques et franchement dégueulasses que ceux d’Amira Elghawaby. Alors, pourquoi a-t-on la sensibilité à géométrie variable ?

Lorsque le premier ministre a associé l’immigration à la violence, à la cohésion sociale et à la menace à l’identité québécoise, cela ne l’a jamais disqualifié de son rôle de premier élu de la province.

On se pose donc la question : pour quelles raisons taper sur les immigrants et les Québécois d’origines diverses est plus acceptable que de taper sur la majorité de descendance canadienne-française ?

Les deux méritent que l’on s’insurge et que l’on dénonce. À forces égales.

Non à la haine

L’islamophobie et le Québec bashing n’ont pas leur place dans notre pays.

Le premier fléau a d’ailleurs coûté la vie il y a six ans à des Québécois en prière, alors que le deuxième continue de creuser le fossé entre les deux nations fondatrices.

Si nous sommes cohérents avec nous-mêmes, nous devrions les combattre avec la même conviction.

Sauf qu’encore aujourd’hui, plusieurs élus et leaders d’opinion continuent de nier l’existence du premier fléau et crier au deuxième à la moindre occasion.

Un devoir de cohérence s’impose.