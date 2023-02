Audacieux et fascinant

Avec Albane, Odile Gagné-Roy explore la violence qui s’incruste et qui se transmet de génération en génération. Elle aborde cette thématique au moyen d’un objet théâtral expérimental et hors norme.

À l’affiche jusqu’au 4 février à Premier Acte, la première production du collectif La bouche_La machine, est, par sa forme, une pièce audacieuse.

Albane a pris forme à la suite d’une tragédie qu’a vécue Odile Gagné-Roy, lorsque son grand frère de 17 ans a été assassiné. Elle avait trois ans.

Une certaine empathie, qu’elle a ressentie face à l’agresseur, et qu’elle qualifie d’effroyable, l’a amenée à s’interroger sur les sources du mal et ce qui amène les gens à commettre ce genre de geste.

Dans Albane, la lignée de violence s’installe lorsque Nathan tue son frère adoptif, Héloi. Les décès se multiplient au cœur de cette famille et s’accumulent jusqu’à ce que la descendante, Emma, décide de briser cette abominable séquence.

Après avoir introduit la pièce, Odile Gagné-Roy, vibrante et touchante, demeure sur les planches. Elle observe, en retrait, le déroulement de l’histoire et intervient à certains moments.

Une des particularités de cet objet théâtral est le travail d’exploration sonore mis en place par le concepteur François Leclerc.

Explorations sonores

Les voix des interprètes, qui portent des micros sans fil, sont normales, parfois trafiquées, saccadées et préenregistrées. Elles s’additionnent et provoquent un fort sentiment de décalage. Un travail complexe, fort réussi et accompagné par une trame sonore et des effets qui appuient avec efficacité ce qui se passe sur scène.

Albane se déploie de façon métaphorique avec des éléments flirtant avec le grotesque. Les masques portés lors de certains segments provoquent un fort sentiment d’étrangeté.

Sombre, Albane ouvre, lors d’une scène finale, une porte vers la lumière où le cercle vicieux de la violence semble avoir été brisé.

Albane est, par sa forme, un objet théâtral particulier. Un objet déstabilisant pour un public plus traditionnel. Un objet fascinant et fort intéressant pour ceux qui apprécient l’audace.