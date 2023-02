LEBLANC, Yves



À Montréal, Ie 8 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est retourné dans la maison du Père, YVES LEBLANC, B. Com., M. Sc. Com., CPA., CMA., Retraité d'Hydro-Québec, il était le fils de feu capitaine Wulston LeBlanc et de feu dame Laurina Fortin-Ouellet. Il était le frère de Michel LeBlanc, le cousin de feu Jacques Landry (Roselyne Gamache) et Alyda Landry (Gilles Routhier). Sont aussi affectés par son départ, autres parents ainsi que ses collègues de travail et amis, en particulier Raymond Lambert qui a développé une complicité amicale depuis le projet Baie-James et à qui il a confié le soin de ses derniers moments et la gérance de ses funérailles. Monsieur LeBlanc a fait ses études au collège Ste-Anne-de-la-Pocatière (126ecours) et par la suite à I'Université Laval où il a obtenu une Maîtrise en Science commerciale (Science comptable). Il était également membre de I'Ordre des comptables professionnel agrée du Québec (CPA, CMA). Son cheminement de carrière I'avait amené chez Seagrams, Hydro-Québec et à la Société d'Énergie de la Baie-James. Fervent de la musique d'orgue, il a été trésorier des Amis de I'orgue durant 10 ans. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel soignant du CHUM pour la qualité de leur accompagnement et de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-caoù ses proches vous accueilleront en présence du cercueil ouvert à compter de 10h. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.