[BALADO] Les causes de l’ataxie découvertes par des chercheurs québécois

L’ataxie est une maladie rare touchant particulièrement les Québécois. Elle affecte les facultés motrices de ceux qui en sont atteint.

Vous connaissez peut-être l’ataxie de Freidreich qui touche les plus jeunes et les enfants?

Différentes formes d’ataxie existent, dont une qui survient plus tard dans la vie, l’ataxie tardive.

Une équipe internationale menée par des chercheurs d’ici vient d’en découvrir la cause.

La recherche est si importante et novatrice qu’elle a fait l’objet d’une publication en décembre 2022 dans le New England Journal of Medicine.

Écoutez Véronique Morin et Charles Trahan dans le balado En 5 Minutes:

