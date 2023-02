Baseball: Denis Boucher entrera au Temple de la renommée canadien

L’ancien lanceur Denis Boucher est l’un des quatre nouveaux membres du Temple de la renommée du baseball canadien qui seront intronisés le 17 juin à St. Mary’s.

L’organisation a confirmé mercredi avant-midi que l’ex-voltigeur des Blue Jays de Toronto Jesse Barfield et l’ancien artilleur des Athletics d’Oakland Rich Harden accompagneront le Québécois au sein de la cuvée 2023, tout comme l’instructeur Joe Wiwchar.

Boucher a œuvré dans les ligues majeures durant quatre saisons, portant l’uniforme des Jays en 1991, puis celui des Indians de Cleveland. Cependant, les amateurs de baseball d’ici se souviennent davantage de son séjour avec les Expos de Montréal en 1993 et 1994.

D’ailleurs, le gaucher a effectué ses débuts avec les Amours sous les yeux de plus de 40 000 spectateurs au Stade olympique, le 6 septembre 1993, dans un duel face aux Rockies du Colorado. Sous les couleurs de l’équipe, il a participé à 15 matchs et a remporté trois de ses cinq décisions.

Le premier Canadien ayant évolué pour les Expos et les Jays a également travaillé comme entraîneur des lanceurs avec l’équipe canadienne dès 2003. Son mandat d’instructeur lui a permis de vivre les Jeux olympiques de 2004 et de 2008, ainsi que deux Jeux panaméricains et quatre Classiques mondiales. À titre de recruteur, il a œuvré avec les Nationals de Washington de 2004 à 2009 et depuis, il assume les mêmes fonctions chez les Yankees de New York.

Autres arrivées

Pour ce qui est de Barfield, il a totalisé 1032 rencontres en 10 campagnes à Toronto, claquant 179 circuits, dont 40 en 1986. Il a aussi produit 527 points avec l’organisation l’ayant repêché au neuvième tour en 1977.

Harden a de son côté disputé 170 parties des majeures de 2003 à 2011. Lors de l’année 2008, il a conservé une fiche de 10-2 et une moyenne de points mérités de 2,07 avec les Athletics et les Cubs de Chicago. La saison suivante, il a réussi 171 retraits sur des prises en 141 manches avec le club de l’Illinois.

Enfin, Wiwchar est reconnu pour sa contribution dans les rangs mineurs. Entraîneur de 1953 à 2013, il assumé la présidence de l’association de baseball manitobaine et a fait partie du comité exécutif de Baseball Canada.