FORTIN, Rolande

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 janvier 2023, à l’âge de 98 ans, est décédée madame Rolande Fortin, épouse de feu Raymond Guay. Elle demeurait à Lévis.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie, feu Marjolaine, André (Renée), Sylvie et Colombe Dallaire, une amie de la famille; ses petits-enfants : Marie-Pierre, Mathieu, Marie-Hélène, Benoît, Jean-Philippe, Emmanuelle, Nathaniel, ses arrière-petits-enfants et de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

Elle était la dernière de la fratrie de feu Joseph Fortin et de feu Marie-Louise Bourget. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-sœurs des familles Fortin et Guay.

La famille remercie tout le personnel de l’UCDG de l’Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que les médecins.

Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don de votre choix.

La famille vous accueillera au complexe

Blais, Gilbet & Turgeon

6100, boul. Wilfrid-Carrier

Lévis, QC

le samedi 4 février 2023 à compter de 14h. Un moment de recueillement aura lieu à 15h à la même salle.

Pour renseignements :

Groupe Garneau Thanatologue

418-839-8823

www.groupegarneau.com

Membre de la Corporation des thanatologues du Québec