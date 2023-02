Carnaval de Québec: ouverture sous une vague de froid courte, mais intense

L’ouverture du Carnaval de Québec se fera sous le signe d’une «intense» vague de froid, qui devrait amener avec elle des températures ressenties frôlant les -45 degrés C pendant plus d’une journée.

Le froid que l’on connaît depuis hier n’est qu’un «avant-goût », soutient le météorologue Andrée Cantin, d’Environnement Canada, puisque le «pire est à venir» à compter de la nuit de jeudi à vendredi, où de forts vents nous feront sentir près de -45 degrés Celsius.

Des bourrasques de forts vents et de la poudrerie seront aussi de la partie pour la journée de vendredi, souligne M. Cantin, alors que des records de froid pourraient même être fracassés.

Directement du Pôle Nord

De courte durée, mais «très intense», cette première vague de froid, dont l’air nous arrive directement de l’Arctique canadien et même du Pôle Nord, devrait prendre fin dimanche.

Les activités extérieures prolongées sont donc à proscrire vendredi et samedi, particulièrement pour les enfants et les personnes âgées, soutient la direction de la santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui a fait des recommandations en ce sens, hier.

«Une exposition au froid intense peut entraîner un risque important d’engelure, de gelure ou d’hypothermie qui sont responsables de lésions graves », mentionne-t-on.

«La santé publique rappelle aussi que les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ou respiratoire, d’angine de poitrine, d’asthme, de diabète et de troubles neurologiques risquent d’aggraver leurs symptômes lorsqu’elles sont exposées au grand froid », peut-on lire.

Annulations possibles

Au Carnaval, où les festivités doivent débuter vendredi soir, on suit la situation de très près. Même si aucun changement à la programmation n’est actuellement annoncé, une annulation partielle ou complète fait partie des scénarios envisagés par les organisateurs.

Ainsi, la « Soirée «Électro Frette » - qui porte bien son nom - prévue vendredi soir, pourrait être annulée ou reportée. «C’est cette soirée ponctuelle, qui me préoccupe actuellement », affirme la directrice générale de l’évènement, Marie-Ève Jacob.

«Si on juge qu’il y a des risques trop élevés, autant pour les travailleurs, les bénévoles, que les carnavaleux, on va agir en conséquence», soutient-elle. Si des annulations devaient avoir lieu, l’information serait transmise sur les réseaux sociaux de l’évènement.

Débordements

Ce froid cinglant cause aussi bien des maux de tête aux responsables de centre d’hébergement pour les sans-abri, qui craignent de «graves répercussions» s’ils doivent refuser des gens, par manque de place.

«Déjà, je refuse 10 personnes par soir», déplore Éric Boulay, directeur général de Lauberivière, où les 101 lits sont d’ores et déjà occupés chaque nuit.

«À cette température, ça ne prend que quelques minutes avant d’avoir une engelure» , s’inquiète-t-il.

Pour aider ceux et celles qui en ont besoin, M. Boulay compte ouvrir les portes de Lauberivière dès 7h vendredi, afin d’offrir le déjeuner à ceux et celles qui auraient passé la nuit à l’extérieur. «Nous n’avons pas plus de moyens ni plus d’employés pour le faire, mais nous allons le faire», dit-il.

Il mentionne par ailleurs que la population peut faire un don en textant le mot « soupe » au numéro : 41010, pour aider le centre à répondre à cette plus grande demande de repas.

On craint aussi le pire à la Cheminée nocturne, située sur la rue Saint-Joseph, où près de 70 personnes viennent se reposer et se réchauffer, chaque nuit. «On enlève les tables et on distribue des couvertures et les gens peuvent se coucher par terre. C’est le mieux qu’on puisse faire», affirme le responsable, Olivier Martin. «C’est sur qu’on s’attend à une augmentation. On n’a jamais refusé personne et on espère ne pas se rendre là», poursuit-il.

Le son de cloche est le même au Projet Lune, un organisme de défense des droits des travailleuses du sexe, où 12 lits sont disponibles. Ici aussi, on fonctionne déjà à plein régime.

«Nous sommes en train de regarder ce qu’on peut faire pour les prochaines nuits. Si nous sommes complets, on regarde si on peut laisser entrer une femme, en lui disant qu’elle devra rester assise, que nous n’avons plus de lits. Mais, nous n’avons pas plus d’intervenants, donc on regarde ce qui est possible», mentionne la directrice, Chantal Simoneau. Le centre, situé sur le boulevard Charest, pourrait toutefois ouvrir les après-midi lors des grands froids. «On ferme à midi et on ouvre à 18h le soir, mais ça peut être long six heures dehors à ce froid», dit-elle.

La météo des prochains jours :

Vendredi :

Max :-26

Min : -29

Température ressentie : entre -40 et -45

Nuit de vendredi à samedi :

Min : -35

Température ressentie : Entre -40 et 45

Samedi :

Max : -20

Min : -31

Température ressentie – 30 à -32

Nuit de samedi à dimanche :

Min : -27

Température ressentie : près de -30

Dimanche :

Max :-9

Min : -15

Source : Environnement Canada