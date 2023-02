Cruauté animale : toujours pas d’accusation contre l’homme qui a délibérément écrasé un bébé orignal

Au mois d’août dernier, une vidéo extrêmement troublante circulait, montrant un homme de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, écraser un veau orignal, au volant de sa camionnette pleine grandeur, tout en filmant la scène.

• À lire aussi: [VIDÉO] Cruauté animale à Sept-Îles: il se filme en train d'écraser un bébé orignal avec sa camionnette

En se fiant aux propos de l’homme, les deux animaux ont été écrasés par son véhicule. Le corps d’un des deux veaux est visible sur les images après une manœuvre de recul de l’homme, au cours de laquelle l’animal est écrasé une deuxième fois.

L’individu a une conduite dangereuse et fait un lien entre le geste qu’il commet et les autochtones.

Le véhicule de l’individu avait été saisi quelques heures après la parution de la vidéo et la Sûreté du Québec l’a questionné, mais à ce jour, aucune accusation n’a été déposée contre lui.

«Les procureurs de la couronne ont un délai d’un an pour porter des accusations sommaires», explique Maître Cédric Materne, avocat criminaliste. «Dans ce cas-ci, ils pourraient poser des accusations pour acte criminel, mais les procureurs ont beaucoup de dossiers sur leur bureau qui doivent être priorisés.»

Selon l’avocat, des accusations contre l’individu en faute ne devraient tarder, car au Québec, les animaux ont des droits aussi.

«Du côté civil, on reconnaît que les animaux sont dotés d’une certaine intelligence, donc ils ont des droits», explique Me Materne. «Ce n’est qu’une question de temps avant que les procureurs de la couronne déposent des accusations criminelles.»

Selon la loi, tuer un large gibier avec un véhicule est une infraction passible de 2500 $ d’amende.

«Cet homme est au courant qu’il y a quelque chose qui s’en vient bientôt et les policiers ont certainement dû lui dire qu’ils ont fermé l’enquête et que c’est maintenant dans les mains du DPCP», dit Me Materne.