Décédée d’une rare maladie génétique, et non pas à cause du vaccin

La cause de la mort de la jeune fille de 15 ans, décédée en septembre 2021 à Anjou, et dont l’histoire avait été utilisée par les antivax pour faire craindre le vaccin contre la COVID, a été révélée par le rapport du coroner, mercredi.

Malaka Kamal Rizkalla, connue pour des problèmes cardiaques depuis 2015, est décédée des suites de troubles du rythme cardiaque connus sous le nom de tachycardie ventriculaire polymorphe cathécolaminergique.

«Il s’agit d’un décès naturel», assure le coroner qui note également dans son rapport que Malaka avait aussi cessé de prendre sa médication un mois avant sa mort.

«Les déclarations recueillies par les policiers indiquent que les secours ont été apportés à la jeune Malaka rapidement. Les appels aux intervenants formés à la réanimation, au service 911 et l’acheminement du moniteur-défibrillateur auprès de la patiente se sont déroulés sans retard», souligne le coroner Jean Brochu.

Ses problèmes cardiaques sont apparus bien avant la pandémie de COVID-19, et le vaccin, soit en 2015.

Cette année-là, la jeune Malaka Kamal Rizkalla s’est presque noyée dans une piscine publique en raison d’une arythmie cardiaque. À la suite de l’incident, les médecins lui ont implanté un stimulateur cardiaque (pacemaker) et lui ont prescrit de la médication.

En 2017, la jeune femme a subi une autre arythmie cardiaque dans une piscine, où elle s’est une fois de plus presque noyée.

Sans pouls, les ambulanciers lui ont donné deux chocs de défibrillateur, ce qui a rétabli son activité cardiaque.

«Les nombreuses consultations auprès de cardiologues pédiatriques avaient permis de conclure à un diagnostic de «tachycardie ventriculaire polymorphe cathécolaminergique. Il s’agit d’un trouble du rythme cardiaque rare et sévère, d’origine génétique, qui survient en l’absence d’anomalies cardiaques visibles et qui se manifeste par une syncope et une mort subite chez des individus jeunes», détaille le coroner dans son rapport.

-Avec les informations d'Yves Poirier