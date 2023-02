Florence Longpré est le visage du 27e festival REGARD

Le festival REGARD - festival international du court métrage au Saguenay - vient de dévoiler sa porte-parole : Florence Longpré. « Si tu as la chance de pouvoir te déplacer et de venir, c’est extraordinaire, car si tu tombes en amour avec un court métrage, cela dure toute une vie », lance la comédienne qui travaille elle-même actuellement sur son premier court métrage.

Cela fait trois ans que REGARD courtise Florence Longpré, mais son horaire chargé l’avait empêché de pouvoir accepter d’être le visage du Festival du court métrage au Saguenay. Cette année est la bonne alors que l’actrice de 39 ans, qui est une grande fan de télévision et de cinéma, se fait une joie « d’être en congé pour écouter des films », dit-elle en riant. L’événement se déroulera au Saguenay du 22 au 26 mars prochain.

« Je passerai la semaine sur place et je compte bien voir le plus de films possibles », explique la co-autrice de la superbe série Le temps des framboises, dont l’écriture de la saison 2 vient d’être complétée. Il y a une grosse aura autour de ce festival qui est une grande rencontre artistique. C’est une chance aussi de se retrouver dans ce gros bassin de créateurs réunis au même endroit, c’est vraiment chouette! »

Elle ignore combien de films elle aura le temps de visionner en une semaine, mais on la sent trépigner d’impatience de voir ceux de certains collègues et amis, ceux venus d’ailleurs dans le monde et ceux présélectionnés pour elle par l’organisation qui a déjà quelques coups de cœur.

« Je serai là juste pour l’amour des courts métrages, poursuit l’actrice, scénariste, autrice qui souhaite ajouter à son CV les titres de réalisatrice de court et de long métrage. Je ne suis qu’aux balbutiements du truc (son premier court métrage dont elle préfère taire le sujet pour le moment), je termine de l’écrire et je veux voir si je vais aimer réaliser. J’ai le goût de l’essayer. Bref, c’est un exercice ben le fun et vertigineux. »

Son constat aujourd’hui est celui qu’un court, comme un long métrage, est une œuvre en soi, avec la même intensité. Et que le sujet ni la portée ne sont pas moins graves parce qu’il s’agit d’un court métrage.

« On parle de la même envergure, ajoute la coautrice de la série primée Audrey est revenue. Cela m’a rappelé que c’est beaucoup de l’improvisation, là d’où je viens d’ailleurs, moi qui ai commencé à en faire en secondaire 1. Raconter en vignettes et rentrer dans un espace-temps rapidement, j’ai toujours aimé cela et j’ai retrouvé cela dans le court métrage. C’est rentrer vite dans une histoire et j’aime beaucoup cela. »

Le 25 mars, pendant le festival, la comédienne prendra part à une longue entrevue avec Manon Dumais. Elles parleront de ses expériences professionnelles et, certainement, de ses projets à venir dont le film qu’elle vient tout juste de terminer d’écrire et qui lui aura demandé des années de travail. « On vient de le déposer, ajoute-t-elle. On attend des réponses. »

La comédienne agira aussi à titre de coréalisatrice sur un autre de ses projets, encore une fois gardé bien mystérieux. Quant à la saison 2 de la série Le temps des framboises, une partie du tournage se déroulera en février et une autre, cet été. On ignore encore la date officielle de sortie.

Il ne reste que 33 passeports en prévente pour le festival REGARD. Les films du festival seront aussi présentés en ligne (du 27 mars au 9 avril) pour les cinéphiles qui ne pourront se déplacer au Saguenay.

Billets, horaire et programmation : https://linktr.ee/festivalregard