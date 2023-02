Funérailles à Memphis de Tyre Nichols

Les funérailles de l'Afro-Américain Tyre Nichols, dont le passage à tabac mortel par des policiers noirs a choqué les États-Unis, se tiennent mercredi dans la ville de Memphis en présence de la vice-présidente Kamala Harris.

La cérémonie promet d'être politique, l'avocat de la famille de Tyre Nichols, Ben Crump, devant lancer «un appel à agir» contre les violences policières.

Symbole fort, un frère de George Floyd, quadragénaire noir dont la mort en 2020 sous le genou d'un policier blanc avait déclenché des manifestations antiracistes massives, assistera aux funérailles.

Et c'est le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques, qui prononcera l'oraison funèbre à la Mississippi Boulevard Christian Church.

D'abord prévu à 10h30 locales, l'office religieux se tiendra finalement à 13h.

AFP

En plus du frère de George Floyd, la mère de Breonna Taylor, Tamika Palmer, doit également être présente.

Breonna Taylor, une Afro-Américaine de 26 ans, avait été abattue en pleine nuit par la police dans son appartement du Kentucky en 2020 et était devenue une icône du mouvement «Black Lives Matter» (Les vies noires comptent).

Calvaire

Tyre Nichols, 29 ans, avait été arrêté le 7 janvier par des agents d'une unité spéciale de Memphis, dans le sud des États-Unis, pour une simple infraction au Code de la route, selon la police.

Mais roué de coups, à tel point qu'il était devenu méconnaissable d'après sa famille, il est mort trois jours plus tard à l'hôpital.

AFP

La vice-présidente Kamala Harris s'est entretenue mardi au téléphone avec la mère de Tyre Nichols, RowVaughn Wells, et son beau-père Rodney Wells, qui l'ont invitée aux funérailles, selon leur avocat.

Lors d'un appel téléphonique qu'il a décrit comme «plein d'émotion», «la vice-présidente a pu consoler Mme Wells et même l'aider à sourire», a affirmé Ben Crump, qui a également représenté la famille Floyd et s'est spécialisé dans la défense de victimes de violences policières.

Signe de l'attention accordée par la Maison-Blanche à cette affaire, le président Joe Biden s'était lui-même entretenu, la semaine dernière, avec les parents de Tyre Nichols pour saluer «leur courage et leur force» quelques heures avant la publication de la vidéo de son calvaire aux mains des policiers.

RowVaughn Wells et Rodney Wells ont par ailleurs été invités par le groupe parlementaire rassemblant des élus afro-américains, à assister au discours de M. Biden sur l'état de l'Union, le 7 février au Congrès à Washington.

Réforme

Les images insoutenables de l'interpellation et des coups infligés au jeune homme par les agents ont été diffusées, sans coupes, par les plus grandes chaînes du pays, faisant craindre un embrasement social aux autorités.

Les cinq policiers impliqués ont été licenciés et inculpés pour meurtre. L'«Unité Scorpion» à laquelle ils appartenaient, et qui avait pour mission de faire baisser le nombre d'activités illégales dans les quartiers sensibles en y déployant un plus grand nombre de policiers, a été démantelée.

Trois pompiers ont été limogés en lien avec les faits et deux autres policiers suspendus.

Pendant l'interpellation, «personne n'a fait preuve d'humanité envers Tyre Nichols, et ceux qui sont responsables doivent rendre des comptes», a dit Ben Crump.

Le président Biden prévoit de recevoir jeudi à la Maison-Blanche des membres du groupe parlementaire rassemblant des élus afro-américains pour «discuter de la législation sur une réforme policière et d'autres priorités communes», a déclaré Olivia Dalton, une porte-parole de l'exécutif.

«Le président Biden est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir (...) pour faire en sorte que notre système pénal soit à la hauteur des attentes en matière de justice impartiale (...) et de dignité pour tous», a-t-elle ajouté.