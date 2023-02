Grande mosquée de Québec: Legault a manqué de sensibilité en réclamant le départ d'Elghawaby

Le gouvernement Legault a fait preuve d’un «manque de sensibilité» en réclamant la démission d’Amira Elghawaby le lendemain de la commémoration de la tuerie de la mosquée de Québec, selon Manon Massé.

Questionnée à savoir si elle considère, comme son collègue Haroun Bouazzi, que le gouvernement Legault a voulu faire diversion en demandant le départ d’Amira Elghawaby, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a soutenu que «M. Legault a dit ce qu’il pensait».

«Est-ce que je peux vous dire que le lendemain de la commémoration de la tuerie de la Grande mosquée, ça manquait définitivement, à mon sens, de sensibilité», a-t-elle aussitôt ajouté.

Par ailleurs, Mme Massé a réitéré que son parti juge les propos qu’a tenus Amira Elgahwaby par le passé «inacceptables» et que Québec solidaire lui demande, comme le gouvernement, de se rétracter et de s’excuser.

Pour justifier le message d’Haroun Bouazzi, qui accuse le gouvernement de chercher à détourner l’attention de son bilan en matière de transition énergétique en pointant du doigt une femme voilée, Manon Massé a fait valoir «qu’on ne vit pas ça tous de la même façon».

Motion

Mardi, Québec solidaire est le seul parti à ne pas avoir appuyé la motion de la CAQ réclamant que le gouvernement fédéral mette fin au mandat de Mme Elghawaby.

Selon le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, c’est le signe que les solidaires sont «assis entre deux chaises» sur la question des droits et libertés. Il les a aussi accusés de ne pas avoir de position sur cet «enjeu névralgique».

Toutefois, les libéraux ont eux aussi tergiversé sur cet enjeu. La députée de Westmount-Saint-Louis, Jennfier Maccarone, a écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux lundi, puis supprimé quelques heures plus tard, que le gouvernement a «manqué d’humanité» et fait preuve d’une «rigidité sans nom» en refusant d’appuyer la nomination de Mme Elghawaby.

Mardi matin, elle était aux côtés de son chef pour faire amende honorable.

«J’ai fait une erreur. Je suis profondément déçue de moi-même», a-t-il dit en point de presse au parlement.

Mme Maccarone soutient avoir agi trop rapidement, «sans avoir les informations complètes».

Elle dit partager la position de son parti, qui a réclamé hier une rétractation et des excuses de la part de Mme Elghawaby, et qui a appuyé la motion du gouvernement.

