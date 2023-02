Il franchit le cap des 1500 dons de sang

Un résident de Shannon est entré dans l’histoire d’Héma-Québec mercredi en franchissant son 1500e don de sang et de plasma. Il devient ainsi le 2e plus grand donneur au Québec et au Canada.

À 69 ans, Jean Bernier, qui a enseigné en génie électrique au Cégep de Limoilou pendant 35 ans, est entré dans le club sélect d’Héma-Québec.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Je donne depuis 51 ans. J’ai commencé à 18 ans, alors que je travaillais pendant l’été sur la base militaire de Valcartier. J’ai décidé ça comme ça. On était 10 enfants à la maison et on ne roulait pas sur l’argent. Tous les sous que je gagnais allaient à la banque pour payer mes études. Au lieu de faire des dons en argent à des organisations, j’ai commencé à donner du sang et je n’ai jamais arrêté», a raconté M. Bernier.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Des valeurs

Il avoue que ce sont les valeurs comme l’entraide, transmises par sa mère, Ukrainienne, qui l’ont toujours inspiré. Aider son prochain est quelque chose d’important pour lui. D’ailleurs, pendant de nombreuses années, M. Bernier a été premier répondant médical et pompier volontaire dans sa municipalité.

Ces rôles lui ont appris toute l’importance de faire des dons de sang puisqu’il était sur la première ligne.

Donc, à chaque deux semaines, M. Bernier se présente au centre de donneurs Globule Sainte-Foy. Il fait des dons de plaquette, de plasma ou de sang, selon où il est rendu dans les intervalles à respecter.

Il a toujours pris soin de sa santé en pratiquant plusieurs activités, même s’il a réduit le rythme avec le temps. M. Bernier a eu trois enfants. Sa fille a fait son premier don en compagnie de son père récemment.

«Il ne faut pas se décourager devant les grands donneurs et se dire qu’on n’y arrivera jamais, non! L’important, ce n’est pas le nombre de dons, mais bien l’engagement », note-t-il.

Le premier donneur avant lui à avoir franchi le cap des 1500 dons est aussi de la région de Québec, plus précisément de Saint-Augustin de Desmaures.

«La ville de Québec est la ville au Canada où on retrouve le plus grand nombre de grands donneurs. Si on tient compte des banlieues, on compte 21 grands donneurs dans la région qui ont fait 1000 dons et plus. C’est énorme», souligne Josée Larivée, porte-parole et responsable des relations médias chez Héma-Québec.

Selon elle, la réserve de sang «va assez bien».

Groupe sanguin

«On garde une attention particulière pour les gens qui ont du sang O- et B-. Les gens qui ont du sang B-, c’est une petite proportion de Québécois. C’est du sang qui est plus rare. C’est moins de 1,5% de la population.»

Les personnes qui ne connaissent pas leur groupe sanguin peuvent l’apprendre en allant donner du sang.

«Il y a six Québécois sur dix qui ne connaissent pas leur groupe sanguin. C’est vraiment pratique de connaître son groupe sanguin quand on a besoin de sang de manière urgente.»

Pour savoir où donner, on peut consulter la page web du site d’Héma-Québec.