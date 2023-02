Justin Trudeau dépasse les bornes

Voilà qu’une fois de plus on vomit sur le Québec et cette fois, on franchit un pas supplémentaire.

Cette personne, Amira Elghawaby, se complaît dans le Québec bashing avec l’appui et la bénédiction du premier ministre Trudeau. C’est carrément inacceptable.

Où est le Justin Trudeau qui disait pour nous amadouer avant les dernières élections : « En tant que Québécois, je suis toujours désolé quand des gens essaient de propager des déclarations-chocs pour irriter, pour avoir un peu de publicité. On va toujours être là pour défendre la liberté d’expression, mais je pense que ça va faire, le Québec bashing. » Qu’il nous explique pourquoi c’était non pour Amir Attaran et que c’est une promotion pour Amira Elghawaby ?

Amira Elghawaby doit se retirer

Les propos répétés d’Amira Elghawaby sont tellement intolérables que même le lieutenant québécois du gouvernement libéral du Canada, Pablo Rodriguez, a déclaré : « Comme Québécois, je suis profondément blessé de ces propos, insulté, et je m’attends à ce qu’elle les retire. » Merci, M. Rodriguez, pour le courage de vous opposer à votre chef.

Le PLQ a lui aussi ajouté sa voix : « Mme Elghawaby doit s’excuser pour ses propos inacceptables et insultants. »

Plus encore, le gouvernement du Québec a carrément demandé sa démission ou qu’on la démette pour ses propos odieux.

Justin Trudeau le complice

Face à cette avalanche, Justin Trudeau a réitéré mardi : « J’appuie à 100 % Amira Elghawaby. » C’est une démonstration nette que Justin Trudeau cautionne des propos racistes envers le Québec, c’est une disgrâce.

On ne peut nier que certains Québécois éprouvent des sentiments islamophobes, comme il en existe partout ailleurs malheureusement. Mais pour les mêmes raisons qu’on ne doit pas voir un terroriste derrière chaque islamiste, il ne faut pas plus généraliser envers l’ensemble des Québécois.

C’est déjà une erreur de le faire lorsqu’on est un simple citoyen, c’est une gifle au Québec tout entier de le cautionner en en faisant une conseillère spéciale du gouvernement fédéral.

Par cette nomination, Justin Trudeau valorise qu’il soit tolérable de propager des préjugés et de vomir sur le Québec.

Mais que fait-on dans ce pays qui ne cesse de nous mépriser avec la caution de ses élites politiques ?