La gauche mondaine et le chemin Roxham

Le chemin Rohxam est au cœur de l’actualité.

Voudrait-on regarder ailleurs pour ne plus y penser que des milliers de migrants illégaux le traverseraient encore. Le système scolaire en souffre, le système de santé aussi, sans oublier le marché du logement. Sans oublier non plus ses effets à long terme sur le français et la cohésion sociale.

Une immense majorité de Québécois juge la chose intolérable. Il en est de même, soit dit en passant, de leur gouvernement.

Sermons

Et pourtant, dans ce débat, la gauche mondaine fait bande à part, et comme d’habitude, elle joue le rôle de l’idiot utile du fédéralisme mercenaire.

Elle nous explique doctement qu’il faudrait ouvrir le chemin Roxham, et n’est pas loin de reprendre le slogan de l’extrême gauche qui répète depuis des années que «personne n’est illégal».

Nous serions tous des immigrants. Il n’y a plus de peuple historique, il n’y a plus de société d’accueil. La simple distinction entre celui qui est citoyen et celui qui ne l’est pas serait à classer dans le registre des discriminations. À terme, dans cette logique, c’est la citoyenneté elle-même qui ne voudra plus rien dire.

Dans l’esprit de ces sermonneurs, il y a seulement un Occident égoïste qui devrait sa fortune au fait d’avoir «pillé» les richesses du monde entier, une lecture de l’histoire qui relève d’une inculture crasse.

Mais dès lors qu’on adopte cette théorie, il faudrait ouvrir les frontières. Ses curés nous le disent: il faudrait même ouvrir le chemin Roxham, au nom de la solidarité mondiale.

Ceux qui refusent cette logique se font accuser de racisme, de xénophobie, de repli identitaire, de nationalisme frileux, de conservatisme étroit.

Cela nous rappelle que le pouvoir de la gauche mondaine repose sur sa capacité d’intimidation idéologique.

À la manière du clergé d’antan, elle excommunie les mal-pensants, les traite de mauvais humains aux cœurs sales. Dans l’université et les médias, elle peut détruire ou empêcher la carrière de ceux qui ne répètent pas ses slogans.

La gauche mondaine sermonne, pontifie, et nous demande, je reprends les mots de Gabriel Nadeau-Dubois, de parler d’immigration «positivement».

Et que dirait-elle si on se contentait d’en parler qu’objectivement, en pesant le pour et le contre? L’immigration massive serait-elle le seul phénomène social exclusivement positif?

GND

Mais de cela, elle ne veut pas, car elle a décidé, une fois pour toutes, de faire de la «diversité» sans frontières une religion. Il faut s’y convertir, sans quoi on sera traité comme un rebus historique.

Et qu’importe si ce sont les passeurs criminels qui s’enrichissent et les amis du pouvoir canadien qui en profitent.

Car la réalité ne l’intéresse pas, et les faits non plus.