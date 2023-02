Illustration courtoisie

Après deux ans d’absence, le Salon International de l’auto de Québec (SIAQ) 2023 sera de retour en force du 7 au 12 mars au Centre de Foires d’ExpoCité. Grâce à la participation de nombreux concessionnaires membres de la Corporation Mobilis, cette 40e présentation sera le salon de l’auto canadien qui présentera le plus de marques automobiles et sera présentée sous une formule hybride concessionnaires/manufacturiers. De nombreuses zones thématiques et attractions, dont la fameuse Zone Familiale Toyota, seront de retour.

En êtes-vous capable ?

Photo courtoisie

Le Défi 28 jours sans alcool (MC) est en cours depuis minuit et se poursuivra tout le mois de février. Plusieurs ont décidé de relever le défi, d’autres se demandent encore s’ils en seraient capables. En moins de 10 ans, le Défi 28 jours sans alcool MC est devenu un mouvement important et a été propulsé au cœur de la conscience collective en amassant des fonds pour la prévention de la toxicomanie chez les jeunes. Le Défi 28 jours sans alcool a été créé par la Fondation Jean Lapointe, qui estime qu’il est d’autant plus important en cette période difficile de parler de santé mentale et de dépendances. La campagne vise à amasser 1,5 million de dollars pour prévenir les risques liés aux dépendances chez les jeunes. Le Défi sans alcool 2023 compte sur deux porte-parole : Jean-Michel Anctil et Anouk Meunier (photo). L’an passé, le Défi sans alcool avait rassemblé plus de 33 000 participants. Renseignements : https://www.defi28jours.com

Les 60 ans de Cité-joie

Photo courtoisie

Cité Joie de Lac-Beauport a tenu récemment, au Mess des officiers de la Citadelle de Québec, un souper Hommage à ses partenaires dans le contexte de son 60e anniversaire de fondation. Les membres du Club Rotary Québec-Est en ont profité pour remettre à Cité Joie un chèque de 70 200 $ provenant de la récente Campagne de la Boule de Noël. Sur la photo, de gauche à droite : Sylvain Lévesque, député de Chauveau (CAQ) et vice-président de l’Assemblée nationale du Québec ; Denis Savard, directeur exécutif Fondation Cité Joie ; Jean-Yves Montminy, ex-président du Club Rotary Québec-Est ; Serge Malaison, président du Club Rotary Québec-Est.

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Michael Carlyle Hall (photo), acteur et producteur américain principalement connu pour son rôle de David Fisher dans la série télévisée Six Feet Under et de Dexter Morgan dans la série Dexter, 52 ans... Karine Sergerie, médaillée olympique (argent à Pékin) en taekwondo, 38 ans... Rachelle Lefèvre, actrice canadienne (Montréal), connue pour son rôle de Julia Shumway dans la série télévisée Le Dôme, 44 ans... Philippe Falardeau, réalisateur et scénariste québécois (Monsieur Lazhar), 55 ans... Marie-Chantal Perron, comédienne (Toute la vie, District 31) et actrice, 56 ans... Princesse Stéphanie de Monaco, 58 ans... Mario Pelchat, chanteur et producteur québécois, 59 ans... Serge Joyal, avocat, ex-homme politique et ex-sénateur canadien, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

1er février 2003. La navette spatiale Colombia de la NASA explose en plein vol lors de son l’entrée dans l’atmosphère. Les sept astronautes (photo) sont tués. Ils revenaient d’une mission scientifique de 16 jours en orbite... 2021 : Charlotte L’Écuyer, 77 ans, députée libérale de Pontiac à l’Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2014... 2020 : Roger D. Landry, 86 ans, l’ancien grand patron du journal La Presse et père spirituel de la mascotte Youppi... 2018 : Lennox Charles, 77 ans, le père de l’artiste Gregory Charles... 2018 : Dennis Edwards, 74 ans, un ancien membre du groupe The Temptations... 2016 : Murray Louis, 89 ans, chorégraphe américain... 2013 : Jean Faucher, 88 ans, réalisateur et metteur en scène québécois... 2012 : Angelo Dundee, 90 ans, figure de la boxe... 2009 : Camille Brind’Amour, 88 ans, un des grands bénévoles du hockey amateur... 2008 : Claude Roberge, 69 ans, fondateur de Ferti-Sol Plus... 1991 : Phil Watson, 78 ans, entraîneur de hockey (As de Québec)... 1988 : Heather O’Rourke, 12 ans, fillette dans le film Poltergeist... 1966 : Buster Keaton, 70 ans, acteur, réalisateur, scénariste, producteur américain.