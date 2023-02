Le procès Plexcoin ajourné en raison des difficultés d’un coaccusé

Le procès du fondateur de la cryptomonnaie PlexCoin Dominic Lacroix a dû être ajourné mercredi après que l’un des coaccusés, Yan Ouellet, ait demandé au juge la permission de ne plus suivre le procès, lui qui se représente seul. «Je suis plus capable», a déclaré l’accusé.

Le poids des procédures qui s’étirent depuis quelques années maintenant pèse lourd sur Yan Ouellet, qui était le directeur des technologies de l’information dans l’aventure PlexCoin. Il est accusé d’avoir aidé Dominic Lacroix dans la mise en marché de la cryptomonnaie qui s’est avérée un écran de fumée qui a fait perdre 15M$ aux investisseurs.

Mercredi, M. Ouellet, qui se représente seul et qui assistait aux débats par visioconférence, est apparu bouleversé au retour de la pause du matin. En pleurs, il a affirmé être à bout et a demandé au juge Steve Magnan d’arrêter de suivre les procédures «pour sa tête, pour son moral».

«Je ne suis plus capable», a répété l’accusé.

Reprise le 13 février

La cour a ensuite été suspendue à la demande d’un constable spécial du palais de justice qui a demandé au juge que des démarches soient prises pour s’assurer de l’état de Yan Ouellet.

«En tant qu’avocat, on défend ardemment notre cause, mais M. Ouellet semble affecté aujourd’hui et je partage les inquiétudes qui vous sont communiquées», a également indiqué au juge Magnan le procureur de l’Autorité des marchés financiers responsable du dossier, Me Éric Blais.

Après une pause d’une quinzaine de minutes, il a été convenu d’ajourner le procès pour la journée, surtout qu’une pause jusqu’au 13 février était déjà à l’horaire.

«M. Ouellet demande de ne plus assister au procès et je ne peux pas trancher la question aujourd’hui», a expliqué le juge pour justifier l’ajournement.

Le procès pénal de Dominic Lacroix, sa conjointe Sabrina Paradis-Royer et de Yan Ouellet est prévu pour un total de 8 semaines.