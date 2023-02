Le respect de l’environnement est essentiel

Le mois de février est celui de l’environnement pour le monde de la motoneige. Plusieurs intervenants ont fait leur effort au fil des ans. Maintenant, la balle est dans le camp des motoneigistes.

« Tous les différents intervenants du monde de la motoneige ont un rôle à jouer dans la protection de l’environnement, d’expliquer Michel Garneau, responsable des communications à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ). Les fabricants ont développé des technologies motrices qui sont nettement plus propres que par le passé. Ils dépensent beaucoup moins d’essence, sans oublier la réduction des effets sonores des motoneiges.

« Les clubs se sont adaptés aussi en développant de nouvelles techniques d’aménagement. Ils utilisent des lubrifiants qui sont biodégradables, des surfaceuses qui sont dotées des nouvelles normes QR3 pour réduire les émanations. Ce ne sont que des exemples de gestes qui ont été posés pour diminuer l’empreinte laissée dans le milieu. »

Selon ce spécialiste, un dernier joueur qui doit s’impliquer est le motoneigiste.

« Pour compléter les efforts mis en place, le motoneigiste doit s’impliquer individuellement. Il ne faut pas croire que si les autres joueurs de l’industrie ont fait leur job, il peut profiter de la vie sans se soucier de rien. Si on veut léguer un environnement sain aux prochaines générations, nous devons toujours garder en tête que nous sommes des invités dans la nature.

« Nous avons une responsabilité collective. Il faut modifier nos habitudes, ramasser nos déchets et nous assurer de maintenir nos motoneiges en bon état. Les motoneigistes aiment profiter de la nature. Ils se doivent de la respecter et de la protéger pour assurer la pérennité de leur activité. »

Pour Michel Garneau, qui œuvre dans l’univers de la motoneige depuis des décennies, le monde de la motoneige a évolué dans le bon sens.

« Plus d’une centaine d’études sur la faune et la flore concluent que les conflits avec la motoneige sont inexistants, négligeables et peuvent, tout au moins, être gérés. Les spécialistes du Colorado, du Montana, du Wisconsin et du Maine arrivent aux mêmes conclusions, la motoneige et la faune peuvent se côtoyer sans qu’il y ait de dommages.

« Dans le cas du Maine, les spécialistes sont arrivés à la conclusion que la perturbation des cerfs par la motoneige ne les menait pas à abandonner les aires de vie et de nourrissage. Selon eux, les sentiers de motoneige améliorent la mobilité du chevreuil et réduisent probablement sa dépense d’énergie. »

Délinquants en recherche

Parmi les autres comportements responsables, il y a celui de toujours rester dans le sentier. La neige a mis du temps à s’installer cet hiver.

Des adeptes sans scrupules n’hésitaient pas à circuler en dehors des sentiers, dans des champs agricoles ou des plantations.

Plusieurs incidents ont été rapportés dernièrement, amenant plusieurs propriétaires fonciers à se plaindre, avec raison, des dégâts causés à leurs champs et à leurs futures récoltes. Tous les patrouilleurs du Québec ont les délinquants à l’œil. D’importantes opérations vont avoir lieu sous peu, afin de venir à bout de ces délinquants.

Il faut se demander si ces gens qui ne respectent rien veulent détruire leur activité. Ils mettent en péril le travail fait au cours des dernières décennies, visant à diminuer au maximum l’empreinte laissée par la pratique de la motoneige.

« Si on fait le calcul, les 33 000 kilomètres de sentiers, d’une largeur moyenne de quatre mètres, représentent une superficie de 1 320 kilomètres carrés sur le territoire québécois, qui, lui, affiche une superficie de 1 667 926 kilomètres carrés », ajoute Michel Garneau.

Poursuivre les efforts

« De nombreux efforts ont été mis de l’avant pour diminuer notre empreinte sur le milieu naturel. Des études le prouvent.

« En ce qui a trait à l’effet de la motoneige sur la qualité de l’eau, en raison notamment, selon certaines personnes, de la possibilité de dépôts d’huile et d’autres contaminants sur la neige, les experts ont été clairs. Les craintes liées à la dégradation de la qualité de l’eau souterraine et de surface sont non fondées. Nous avons réalisé des pas de géants. Il ne faut pas reculer. »