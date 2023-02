Le sexe est-il si important dans un couple?

Nous sommes en couple depuis 40 ans mon conjoint et moi. Notre vie sexuelle est passée par des hauts et des bas, quoique dans l’ensemble, on finissait toujours par se rejoindre. Mais à partir de ma ménopause, les choses furent plus difficiles. Comme je ne me sentais pas bien dans ma peau, j’ai décidé de ne plus céder à ses demandes pressantes, et peu à peu, elles sont devenues moins pressantes. Et avec le temps, les demandes se sont complètement éteintes.

Ce qui ne me déplaisait pas je l’avoue au début, mais qui a fini par me taper sur les nerfs avec le temps. À la retraite désormais, on n’a plus aucun contact sur le plan sexuel. Oui il m’embrasse de temps en temps pour me faire savoir qu’il m’aime, mais il ne le fait que lorsque je le lui demande, c’est tout. Je reconnais avoir une part de responsabilité dans l’affaire, mais je ne sais pas comment renouer avec lui, car un peu d’amour sexuel manque à ma vie. Devrais-je le convaincre de consulter en sexologie pour inverser la vapeur ?

Femme qui aime encore

Votre problème ne semblant pas dépendre de l’aspect mécanique de la sexualité, une consultation en thérapie de couple me semblerait effectivement appropriée.