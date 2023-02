L'heure juste: Éric Duhaime exagère en disant que tous les partis à Québec réclament le départ d'Amira Elghawaby

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres: notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a écrit sur Twitter hier que «tous les partis politiques au Québec réclament maintenant le départ de madame Amira Elghawaby», qui fait les manchettes depuis quelques jours. Celle qui vient d’être nommée comme représentante spéciale de la lutte contre l’islamophobie par le gouvernement Trudeau écrivait en 2019 que les Québécois semblaient «influencés par un sentiment antimusulman».

LES FAITS

Ce n'est pas tout à fait vrai. L’Assemblée nationale a adopté une motion mardi après-midi pour réclamer le départ de Mme Elghawaby, mais les élus de Québec solidaire se sont abstenus lors du vote. Plus tôt, en point de presse, Gabriel Nadeau-Dubois a indiqué que «demander des démissions à tout vent, ce n'est pas mon style», expliquant que sa formation souhaitait rencontrer Mme Elghawaby pour avoir des explications plus détaillées.

Bien qu’il qualifie ces propos de «blessants», qui «doivent être retirés», il a ajouté : «je ne pense pas qu'on puisse aller au fond de ces enjeux-là en s'envoyant seulement des déclarations médiatiques de part et d'autre.»

Son collègue Sol Zanetti a également commenté, après le vote que «c'est une proposition très fédéraliste, là, d'aller dire à Ottawa : Faites ceci, faites cela, renvoyez cette personne-là, engagez-en une autre.»

L’attaché de presse d’Éric Duhaime a expliqué que «Manon Massé a dit que les paroles d’Amira Elghawaby sont inacceptables et qu’elle doit se rétracter et s’excuser. On comprenait que le fait qu’elle ne s’excuse pas conduit à réclamer son départ.»