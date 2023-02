Mère et fille assassinées pendant une partie de cachette en Écosse

Une mère et son bébé auraient été tuées lors d'une partie de cachette, selon ce qui a été dévoilé durant un procès en Angleterre, où Andrew Innes est accusé de double meurtre, de viol sur un mineur et d’enlèvement, rapporte The Guardian.

Un enfant présent dans la maison au moment des homicides a témoigné n’avoir plus jamais vu Jellica Burke, 2 ans, après le début d’une partie de cache-cache.

Selon ce qu'Andrew Innes lui aurait dit alors, elle était cachée avec sa mère, Bennylyn Burke, 25 ans.

Mais M. Innes lui aurait aussi interdit l’accès aux toilettes, où l’enfant d'âge scolaire pense que le meurtre a eu lieu.

Ce serait là qu’Andrew Innes aurait poignardé à plusieurs reprises Mme Burke et l’aurait frappée à la tête avec un marteau.

Il aurait ensuite asphyxié l’enfant de deux ans avant d’enterrer les deux corps sous le plancher de la cuisine de sa propriété de la ville de Dundee, en Écosse.

Les horreurs ne s’arrêtent pas là: le témoin, dont l’identité est protégée parce que d’âge mineur, aurait aussi été agressé sexuellement plusieurs fois par M. Innes.

Ces crimes auraient eu lieu entre le 20 février et le 5 mars 2021.

Bennylyn Burke, arrivée en Angleterre des Philippines en 2019, aurait rencontré son meurtrier sur un site de rencontre et se serait rendu de Bristol à Dundee avec lui.

Quand la police s’est enfin présentée au domicile de M. Innes, celui-ci aurait admis avoir tué Mme Burke sans tarder.

«Elle est sous le plancher», a-t-il avoué.

Aujourd'hui, il nie avoir agi de manière intentionnelle et plaide pour une peine réduite.