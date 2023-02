NFL: Tom Brady en sept moments

En prenant sa retraite «pour de bon», Tom Brady tourne une page d’histoire. Le quart-arrière a marqué la NFL de plusieurs façons pendant les 23 saisons dans lesquelles il a lancé le ballon.

Voici sept grands moments de la carrière du «G.O.A.T.» :

1. Drew Bledsoe tombe au combat

REUTERS/Mike Segar

Quand Tom Brady a été sélectionné avec le 199e choix au total du repêchage de 2000, personne n’aurait pu prédire qu’il allait devenir le meilleur quart-arrière de l’histoire de la NFL.

Il a fallu la malchance d'un autre joueur pour que Brady amorce son parcours légendaire. Le 23 septembre 2001, le partant des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Drew Bledsoe a encaissé un violent plaqué et a subi une importante hémorragie interne. Brady a été envoyé dans la mêlée et plus jamais Bledsoe n’a été le partant des «Pats» par la suite.

2. Le premier Super Bowl

AFP

Quelques mois après avoir pris les rênes de l’attaque en Nouvelle-Angleterre, Brady a mené les siens au Super Bowl XXXVI. Pour l’occasion, les Patriots se mesuraient aux puissants Rams de St. Louis, une formation qui avait hérité du surnom de «meilleur spectacle sur le gazon» cette année-là.

Les Rams ont nivelé la marque en inscrivant 14 points de suite au quatrième quart, mais ils ont laissé 90 secondes au cadran pour Brady. Le joueur qui avait très peu d’expérience à l’époque a réussi cinq des huit passes qu’il a tentées pour permettre au botteur Adam Vinatieri d’y aller avec un placement victorieux sur le dernier jeu du match.

C’est cette journée-là que les autres équipes de la NFL ont commencé à comprendre qu’il ne faut jamais croire Brady battu tant qu’il reste du temps à écouler au match.

3. Une saison historique

REUTERS/Mike Segar (UNITED STATES)

En 2007, après deux autres conquêtes du Super Bowl, Tom Brady était au sommet de son art sur le plan individuel. Cela a permis aux Patriots de maintenir une fiche immaculée de 16-0 en saison régulière. Seulement trois autres équipes de football ont réussi un pareil exploit, soit les Dolphins de Miami de 1972, ainsi que les Bears de Chicago de 1934 et 1942.

Pour revenir au Brady de 2007, le quart-arrière a battu le record du plus grand nombre de passes de touché avec 50. Il a aussi été le meilleur pivot de la NFL pour le pourcentage de réussite (68,9 %) et les verges amassées par la passe (4806). Cette saison-là, il a remporté le premier de ses trois titres de joueur par excellence de la NFL.

La campagne 2007 de Brady et des «Pats» s’est cependant terminée avec une défaite de 17 à 14 au Super Bowl XLII, contre les Giants de New York.

4. L’apogée d’une rivalité

REUTERS/Brent Smith (UNITED STATES)

Pendant la grande majorité de sa carrière, Brady a évolué dans la NFL en même temps qu’un autre très grand quart-arrière, soit Peyton Manning. Les amateurs ont eu la chance de voir les deux hommes se livrer de grandes batailles au fil des saisons.

Les deux amis se sont affrontés à 17 reprises et Brady a eu le meilleur 11 fois. S’il faut retenir un seul match où Brady a été spectaculaire contre Manning, c’est celui du 24 novembre 2013. Tirant de l’arrière 24 à 0 après deux quarts de jeu, les «Pats» et Brady sont revenus de l’arrière pour l’emporter 34 à 31 en prolongation contre les Broncos de Denver de Manning. L’attaque des Patriots avait inscrit 31 points sans riposte, avant que Manning nivèle la marque pour forcer la tenue du temps supplémentaire. C’est toutefois Brady qui a eu le dernier mot en prolongation.

5. Une remontée historique

AFP

Le Super Bowl LI est l’avant-dernier championnat remporté par Brady avec les Patriots, mais assurément le plus spectaculaire. Le pivot et sa formation tiraient de l’arrière 28 à 3 au milieu du troisième quart contre les Falcons d’Atlanta.

Brady a fait fi de ce retard de 25 points et permis à son offensive d’inscrire quatre touchés en autant de possessions pour égaler la marque 28 à 28 après les quatre quarts réglementaires. Jouant un peu de chance, Brady a obtenu le ballon en premier en prolongation. L’attaque des «Pats» a traversé 75 verges, en route vers la zone payante et le plus grand retour de l’histoire du Super Bowl.

6. Il quitte Foxborough

AFP

Pendant la saison morte qui a suivi la campagne 2019, Brady a créé une onde de choc dans le monde de la NFL. Le quadragénaire a quitté les Patriots pour se joindre aux Buccaneers de Tampa Bay. Il tournait ainsi le dos à l’entraîneur-chef Bill Belichick, mettant fin à l’une des plus prolifiques associations du monde du sport. Les deux hommes ont soulevé le trophée Vince-Lombardi à six reprises ensemble.

Les partisans du «G.O.A.T.» en Nouvelle-Angleterre ont eu une seule occasion de voir Brady au Gillette Stadium dans un autre uniforme que celui des «Pats». Le 3 octobre 202, le détenteur de sept bagues du Super Bowl a réussi ce qu’il a fait pendant l’ensemble de sa carrière : une poussée victorieuse dans les dernières minutes du match. Il a permis aux «Bucs» de l’emporter 19 à 17.

7. Le dernier triomphe

AFP

À sa première saison avec les Buccaneers, Brady a vécu l’extase de remporter son septième match du Super Bowl. Pour l’occasion, il se mesurait aux Chiefs de Kansas City et à un certain Patrick Mahomes. Plusieurs ont avancé que ce duel représentait une passation des pouvoirs et que le jeune pivot des Chiefs allait être le prochain «G.O.A.T.». C’était mal connaître Brady, qui a lancé trois passes de touché et aucune interception dans une domination de 31 à 9 des «Bucs».

En l’emportant avec un autre club que les Patriots, Brady a cimenté son héritage à titre de plus grand de tous les temps. Avec sept sacres en poche, le quart-arrière a connu plus souvent la victoire que n’importe quelle équipe de la NFL.