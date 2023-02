Patrick Roy va «mettre la cassette à la poubelle»

Le Phœnix est-il la bête noire des dominants Remparts, qui trônent non seulement au sommet du classement de l’Association de l’Est, mais également, de celui de la LHJMQ ?

C’est ce que l’on pourrait déduire en s’attardant aux résultats des trois premiers matchs entre les deux puissances. Québec a certes remporté la première bataille, mais a accordé quatre buts dans la victoire.

Puis, Sherbrooke a infligé aux « Diables rouges » des revers de 5 à 1 et de 5 à 2, ce dernier alors que plus de 16 000 spectateurs étaient entassés dans les gradins du Centre Vidéotron.

Des formations complètes

Mais pas si vite, dit Patrick Roy. « Jusqu’à présent, on ne s’est jamais vraiment affrontés avec nos formations complètes », a pointé mardi l’entraîneur-chef des Remparts.

« La dernière fois que l’on a joué contre eux, c’était au retour de Noël, a-t-il continué. On était sur une séquence de trois matchs en quatre soirs et eux aussi. On revenait de Baie-Comeau, eux avaient joué la veille. Il manquait des joueurs qui étaient au Championnat du monde de hockey junior. »

Effectivement, le 31 décembre, dans cette défaite de 5 à 2 à Québec, les Remparts étaient privés de Nathan Gaucher, qui défendait les couleurs du Canada au Mondial junior.

Du côté de Sherbrooke, Joshua Roy et Tyson Hinds représentaient aussi l’unifolié, tandis que David Spacek endossait l’uniforme de la Tchéquie.

Des ajouts de taille

Et lors des deux affrontements précédents, les équipes n’affichaient pas encore leur formation complète. Les Remparts ne misaient pas sur le prolifique Justin Robidas, qui est arrivé à Québec à la fin du mois de décembre.

Durant la période des transactions, le club a aussi obtenu les services de Daniel Agostino, Jérémy Langlois, Thomas Darcy et Cam Thomson.

Le Phœnix a également été proactif en fin d’année, ajoutant le talentueux Jakub Brabenec, Jacob Melanson — le deuxième meilleur pointeur de l’équipe —, Andrew Belchamber, Marc-André Gaudet et le gardien Olivier Adam.

Bref, avec tous ces changements, Patrick Roy « prend la cassette [du dernier match] et la met à la poubelle ».

« J’aime autant me concentrer sur le match de [ce soir] et voir comment on va réagir dans cette situation », a-t-il affirmé.

Car selon l’entraîneur-chef, cette partie servira de baromètre pour la suite de la saison. « Ça va nous permettre de voir où on est rendus, les choses que l’on peut continuer à améliorer », a-t-il expliqué.

Rien n’est joué

Et si Patrick Roy estime que cette rencontre aura des allures de match des séries, c’est que tant ses Remparts que le Phœnix ont des aspirants à leurs trousses.

Dans l’Est — et au classement général —, les Mooseheads de Halifax accusent six points de retard sur Québec. Ils ont remporté leurs 10 dernières rencontres.

Dans l’Ouest, Sherbrooke lutte avec Gatineau et Victoriaville.

La saison des Remparts

Fiche de 37-6-3 – 77 points

1ers dans l’Association de l’Est

1ers dans la LHJMQ

194 buts marqués

102 buts accordés

Fiche à leurs 10 derniers matchs : 8-0-2

Pourcentage en avantage numérique : 25,1

Pourcentage en désavantage numérique : 82,2

Les 5 meilleurs pointeurs

Zachary Bolduc (attaquant) – 40 PJ – 30 B – 45 A – 75 Pts Théo Rochette (attaquant) – 44 PJ – 30 B – 42 A – 72 Pts Justin Robidas (attaquant – a amorcé la saison à Val-d’Or) – 41 PJ – 18 B – 40 A – 58 Pts James Malatesta (attaquant) – 44 PJ – 29 B – 19 A – 48 Pts Pier-Olivier Roy (attaquant) – 45 PJ – 20 B – 26 A – 46 Pts

Devant le filet

William Rousseau – 29 PJ – Fiche de 22-4-3 – Moyenne de 1,97 – Taux d’arrêts de ,919 – 4 blanchissages

Quentin Miller – 13 PJ – Fiche de 11-2-0 – Moyenne de 2,01 – Taux d’arrêts de ,919 – 1 blanchissage

Les victoires les plus convaincantes

18 janvier : Québec 11 – Baie-Comeau 2

28 décembre : Québec 9 – Baie-Comeau 0

29 octobre : Québec 9 – Cap-Breton 2

30 octobre : Québec 7 – Drummondville 1

Les affrontements entre les deux équipes

16 novembre : Sherbrooke 4 @ Québec 5

20 novembre : Québec 1 @ Sherbrooke 5

31 décembre : Sherbrooke 5 @ Québec 2