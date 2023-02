Place à «Révolution en tournée»: 19 danseurs pour vous en mettre plein la vue

Les danseurs professionnels du spectacle Révolution en tournée répètent depuis des semaines pour en mettre plein la vue lors de leur virée à travers la Belle Province.

Samuel Cyr, Ann-Florence Bégin, Ophélie Bégin, Marie-Josée Corriveau, Emma Côté, Angélyk Delisle-Hevey, Adriano Ieropoli, Mikaël Larivière St-Hilaire, Alexandre Leblanc, Katerine Leblanc, Carelle Levasseur, Sabrina Marsillo, Jason Morel, Anaïs Roulier, Samantha Scali, Audrey Senff, Sunny St-Hillien Boisvert, Zanna Szczecinski-Allepot et Yoherlandy Tejeiro Garcia sont gonflés à bloc en vue de la première du 9 février prochain au Théâtre St-Denis, à Montréal.

Pour l’appuyer à la mise en scène, Lydia Bouchard, qui est maître à l’émission Révolution s’est entourée d’une «armée» de 11 chorégraphes – Élisabeth Bizoirre, Joëlle Bourdeau, Vincent Desjardins, Véronique Giasson, Adriano Ieropoli, Eric Martel «Zig», Ricky Saint-Jusna, Samantha Scali, Team White, Yoherlandy Tejeiro Garcia et Handy Yacinthe (Monsta) – afin de pousser les danseurs encore plus loin sur la scène circulaire.

Photo d'archives, AGENCE QMI

«Le public va retrouver ce qu’il aime à la télé, mais on a créé quelque chose de tout nouveau avec les 11 chorégraphes. J’ai fait des prescriptions chorégraphiques. Le matériel est complètement original, avec les danseurs que les gens aiment. Je me suis fait un grand plaisir de travailler avec eux, encore plus que dans mon siège de maître.»

Les danseurs se montreront sous un autre jour et sous d’autres facettes. «J’ai voulu les désarmer, a-t-elle poursuivi. Souvent, ils campent des personnages, ils se cachent derrière des masques et se protègent. J’ai voulu qu’ils ne se protègent pas. Ils sont très courageux!»

Grandir

Lydia Bouchard souhaite que tout le monde grandisse à travers cette expérience, les danseurs comme le public.

«Il faut qu’en sortant de ce projet, les danseurs aient l’impression que ça a valu la peine, qu’ils sont allés plus loin qu’ils pensaient, qu’ils ont poursuivi leur apprentissage, leur cheminement. Pour le public, c’est de réaliser qu’ils ont rencontré des artistes encore plus profondément qu’à la télévision.»

Et qu’en est-il du moment révolution, si prenant au petit écran? «La machine révolution avec les caméras est exceptionnelle sur le plateau, mais j’ai voulu l’évoquer d’une autre façon dans le spectacle. Je garde la surprise en disant que révolution il y a tout au long du spectacle...», a souligné Lydia Bouchard, qui trouve que la transmission de son savoir et de son expertise est «grisant».

«Je voulais faire un spectacle grand public, mais avec le haut niveau de danse qu’on voit à Révolution. Je crois que les gens sont de plus en plus aguerris, ils ont l’œil aiguisé et ont envie de voir un haut niveau de danse, qui s’inscrit internationalement.»

Contrairement à la dernière tournée, Jean-Marc Généreux ne se pointera pas sous les projecteurs durant le spectacle de 75 minutes, un choix assumé pour laisser tout l’espace aux danseurs de Révolution.

Lydia Bouchard se réjouit enfin que Révolution et Révolution en tournée démocratisent la danse dans la Belle Province et que le spectacle ne soit pas exclusivement l’apanage des grands centres que sont Montréal et Québec. Les danseurs iront aussi transmettre de l'émotion à Gatineau, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières.

Pour connaître toutes les dates de la tournée, visitez le site de Révolution en tournée.

Bienvenue Mel, au revoir les Twins

Lydia Bouchard a échangé quelques mots avec la nouvelle maître de Révolution Mel Charlot, qui se joindra à Jean-Marc Généreux et elle pour la cinquième saison, l’automne prochain, à TVA.

«Je la connais de réputation et par amis interposés. J’ai très hâte de l’accueillir, c’est une chorégraphe aguerrie avec une très belle énergie. On s’est écrit brièvement pour se dire qu’on avait hâte de se rencontrer et de travailler ensemble», a dit Lydia Bouchard.

«Oui, on avait une belle fratrie avec les Twins, mais c’est la nature de notre métier; les gens sont très occupés et c’est comme à La Voix, ça change presque chaque année. Leur carrière est très florissante et tant mieux pour eux.»