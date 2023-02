Plus de cerfs de Virginie abattus par des chasseurs cette année

Le nombre de cerfs de Virginie abattus pendant la saison de chasse 2022 au Québec a augmenté de 17 % par rapport à 2021, même si le nombre de permis vendus aux chasseurs a légèrement diminué (-2%).

Plus de 55 000 cerfs ont donc été abattus, et cette augmentation serait due en grande partie au fait que le Québec n'a pas connu d'hiver très rigoureux pour le cerf depuis 2019 dans la majorité des zones de chasse, ce qui a favorisé sa survie, d'après les données du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, rendues publiques mercredi.

Plus de 133 000 chasseurs se sont procuré un permis pour la chasse au cerf de Virginie cette saison, et un peu moins de 20 000 d'entre eux se sont procuré un permis supplémentaire (15 % des chasseurs).

Seulement 3451 chasseurs ont récolté deux cerfs au cours de la saison, soit 18 % de la clientèle qui possédait deux permis. De ce nombre, la grande majorité (2211 chasseurs) a récolté un mâle adulte et un cerf sans bois ou bien deux cerfs sans bois, alors que 1240 chasseurs ont récolté deux mâles adultes.

Ces données ne concernent pas l'île d'Anticosti, puisque la chasse se terminait le 24 décembre dernier.