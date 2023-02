Rabais en épicerie: poitrines de poulet et bœuf haché à leur plus bas prix

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 2 au 8 février 2023

La saison des agrumes bat son plein et en mettant les oranges en vedette cette semaine, ça m’a donné envie de vous parler de leur conservation ! On les achète souvent en sacs ou en caisses, ce qui veut dire qu’on en a une bonne quantité et qu’on ne peut pas toujours les consommer en quelques jours.

D’abord, le plus important, c’est de comprendre que les agrumes font partie des fruits et des légumes qui ne mûrissent plus après la cueillette. Ils sont dits non climactériques. Contrairement aux pommes et aux bananes, par exemple, le fruit ne deviendra pas plus sucré avec le temps. Il va simplement ramollir... et pourrir ! si une orange ou une clémentine est trop acidulée, mieux vaut lui trouver une utilité parce que, malheureusement, le goût ne s’améliorera pas.

Quant à leur conservation, les agrumes sont peut-être plus juteux à la température de la pièce, mais ce n’est pas optimal pour prolonger leur durée de vie. En les transférant dans le tiroir réfrigérateur prévu à cet effet, ils se conserveront habituellement jusqu’à trois semaines (fiez-vous au look, ce n’est pas une science exacte et ils ne se transformeront pas en citrouille le 22e jour non plus !). Pour leur donner un petit coup de pouce, on évite de les entreposer avec les fruits et légumes climactériques (pommes, bananes, pêches, avocats, tomates...), qui dégagent un gaz appelé l’éthylène qui les fait dépérir plus rapidement.

Parlant des avocats, le réfrigérateur est aussi leur meilleur ami, mais plutôt pour ralentir leur mûrissement. Vous en avez plusieurs qui sont prêts en même temps ? Hop, au frigo ! Vous gagnerez entre trois et cinq jours de « grâce ». On peut d’ailleurs toujours congeler des cubes d’avocat en trop pour en ajouter à des smoothies : c’est une base très crémeuse et polyvalente ! Et pour les faire mûrir... on fait tout le contraire des agrumes : température de la pièce.

Côté rabais sur les protéines, les poitrines de poulet désossées et le bœuf haché mi-maigre sont encore à leur plus bas. Avec le Super Bowl le week-end prochain, ça peut faire une belle base pour des croquettes de poulet maison et pour des burgers ou même une trempette chaude au bœuf et au fromage !

Bonne semaine !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

POULET AU MIEL ET À LA LIME

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 11 min

INGRÉDIENTS

1 lb de poitrines de poulet désossées, coupées en bouchées

1 c. à soupe de fécule de maïs

2 c. à thé d’huile végétale

3 c. à soupe de miel liquide

2 c. à soupe de jus de lime

1 c. à soupe de sauce soya à teneur réduite en sel

1 c. à soupe d’huile de sésame grillé

2 gousses d’ail

graines de sésame hachées finement

poivre

PRÉPARATION

Parsemer les bouchées de poulet de la fécule de maïs et mélanger pour bien les enrober. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile végétale à feu moyen-vif. Ajouter le poulet et cuire, en brassant, 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré.

Entre-temps, dans un petit bol, mélanger le miel, le jus de lime, la sauce soya, l’huile de sésame et l’ail. Poivrer.

Verser la sauce dans le poêlon et cuire, en brassant de temps à autre, 6 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait épaissi et que le poulet ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur. Parsemer des graines de sésame. Servir avec du riz et des asperges, si désiré.

MARDI

CHAKCHOUKA AU BŒUF HACHÉ

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

3 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail hachées finement

1 tasse d’oignon blanc haché finement

1 lb de bœuf haché maigre

1 poivron coupé en petits dés

2 à 3 piments jalapenos épépinés et hachés

2 tasses de sauce tomate

1⁄2 tasse de bouillon de légumes à teneur réduite en sel

1 brin de basilic frais

1 c. à thé de paprika fumé

1 c. à thé de cumin moulu

1 c. à thé de flocons de piment fort

4 œufs

1⁄2 tasse de persil frisé, haché finement

1 cuillère à table de ciboulette fraîche, hachée finement

1⁄2 tasse de fromage feta ou fromage de chèvre émietté

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen-vif. Ajouter l’ail et l’oignon, et cuire de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajouter le bœuf haché et cuire 8 minutes, en défaisant la viande à l’aide d’une cuillère en bois. Ajouter le poivron et les piments, et mélanger. Ajouter la sauce tomate, le bouillon, le basilic et les épices. Saler et poivrer. Laisser mijoter 15 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait légèrement réduit.

Avec le dos d’une grosse cuillère, former 4 creux dans la sauce. Casser un œuf dans chaque creux. Réduire à feu moyen-doux, couvrir et cuire de 5 à 8 minutes ou jusqu’à ce que les blancs d’œufs aient pris, mais que les jaunes soient encore légèrement coulants. Retirer du feu. Parsemer du persil, de la ciboulette et du feta.

BON À SAVOIR !

Comme c’est le bœuf haché mi-maigre qui est en rabais cette semaine, n’hésitez pas à utiliser ce dernier. Au besoin, égouttez le poêlon avant d’y ajouter la sauce tomate. Accompagner la chakchouka de pain grillé.

MERCREDI

TOSTADAS AU POISSON ET À L’AVOCAT

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Ronald Tsang

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 5 min

INGRÉDIENTS

1 1⁄2 tasse de haricots noirs en boîte, égouttés et rincés

1⁄3 tasse de salsa verde du commerce

1⁄4 tasse de semoule de maïs

4 filets d’aiglefin (environ 1 lb en tout)

2 c. à thé d’assaisonnement au chili

1/2 c. à thé de sel

3 c. à soupe d’huile de canola

8 tostadas de maïs

2 avocats coupés en dés

1 piment jalapeño frais, épépiné et coupé en tranches fines

feuilles de coriandre fraîche

1⁄4 tasse de crème sure (facultatif)

4 quartiers de lime (facultatif)

PRÉPARATION

Au robot culinaire, réduire en purée grossière les haricots noirs avec la salsa (garder quelques haricots entiers). Réserver.

Mettre la semoule dans une assiette. Parsemer le poisson de l’assaisonnement au chili et du sel. Passer les filets dans la semoule en les retournant pour bien les enrober. Secouer pour enlever l’excédent.

Dans un grand poêlon, chauffer la moitié de l’huile à feu moyen. Ajouter la moitié du poisson et cuire de 4 à 6 minutes ou jusqu’à ce qu’il se défasse facilement à la fourchette (retourner délicatement les filets à la mi-cuisson). Réserver le poisson sur une planche à découper. Essuyer le poêlon et cuire le reste du poisson avec le reste de l’huile de la même manière. Défaire le poisson en bouchées.

Garnir les tostadas de la purée de haricots réservée, du poisson, des avocats, du piment et de coriandre. Servir avec la crème sure et la lime, si désiré.

BON À SAVOIR !

Pas de tostadas ? Vous pouvez aussi utiliser des tortillas grillées... ou servir le tout sous forme de tacos !

JEUDI

SALADE TIÈDE D’ASPERGES ET DE POIVRONS GRILLÉS, DE HARICOTS NOIRS ET DE FROMAGE EN GRAINS

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

4 poivrons en cubes d’environ 2 cm

1 botte d’asperges, les bases retirées

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à thé d’origan

1 avocat bien mûr, pelé et dénoyauté

1 lime pour le jus

1⁄2 tasse d’huile d’olive

1 gousse d’ail

1 poignée de basilic frais, haché grossièrement

1⁄3 d’un oignon rouge, en rondelles fines

1 tasse de fromage en grains, haché finement

1 boîte de haricots noirs (540 ml) rincés et égouttés

Sel et poivre

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 425 °F. Dans un bol, mélanger les poivrons avec un peu d’huile et la moitié de l’origan.

Étaler sur une plaque et cuire au four environ 20 minutes. En attendant, mélanger la botte d’asperges avec un peu d’huile et l’autre moitié de l’origan. Saler et poivrer.

Ajouter aux poivrons sur la plaque après 10 minutes de cuisson.

Durant ce temps, dans le bol d’un mélangeur, déposer l’avocat, le jus de lime, la gousse d’ail, de l’huile, une pincée de sel et de poivre. Activer jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

Répartir les légumes grillés en 4 bols de service. Garnir des haricots noirs, du basilic, de l’oignon rouge, du fromage en grains et de la vinaigrette à l’avocat.

VENDREDI

BOLS-REPAS DE POULET ET LÉGUMES CROQUANTS AU SÉSAME

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

4 escalopes de poulet (environ 1 lb)

2 c. à thé d’huile de sésame

1 tasse d’edamames écossés, surgelés

1 tasse de nouilles soba

2 carottes coupées en fine julienne

1 poivron rouge coupé en fines lanières

1 1⁄2 tasse de radis, coupés en tranches

1 avocat, coupé en tranches

1 tasse de pousses de pois mange-tout

1⁄2 tasse de germes de luzerne

2 c. à thé de graines de sésame noires et blanches

sel et poivre

Sauce sésame-érable

1⁄2 tasse de tahini

1⁄3 tasse d’eau tiède

1 gousse d’ail hachée

2 c. à soupe de jus de citron

2 c. à soupe de sauce soja

2 c. à soupe de sirop d’érable

sel et poivre

PRÉPARATION

Saler et poivrer les escalopes de poulet. Dans un poêlon strié, chauffer l’huile à feu moyen vif. Ajouter les escalopes et cuire 6 minutes ou jusqu’à ce qu’elles aient perdu leur teinte rosée à l’intérieur (les retourner à mi-cuisson). Couper les escalopes en tranches, de biais.

Entre-temps, dans une casserole d’eau bouillante salée, blanchir les edamames 3 minutes. À l’aide d’une écumoire, les mettre dans un grand bol d’eau glacée. Dans la casserole, cuire les nouilles 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient al dente. Les égoutter et réserver.

Au mélangeur, réduire les ingrédients pour la sauce en une préparation lisse. Saler et poivrer.

Dans 4 bols, répartir les nouilles, le poulet, les edamames, les carottes, le poivron, les radis et l’avocat. Garnir des pousses de pois et des germes de luzerne. Parsemer des graines de sésame et servir avec la sauce sésame-érable.

BON À SAVOIR !

S’il vous reste du poulet cuit, utilisez-le et passez à l’étape 2 ! Utilisez les crudités que vous avez sous la main. Pas de radis ? Plus des autres légumes fera l’affaire !

LUNCH

SALADE DE PÂTES AUX LÉGUMES, VINAIGRETTE AU TAHINI

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Shoot Studio

Portions : 8

Préparation : 20 min

INGRÉDIENTS

1⁄4 tasse de tahini

1 c. à soupe d’huile végétale

1 c. à soupe de sauce soja

1 c. à soupe de vinaigre de riz

2 c. à thé de sauce sriracha

1 gousse d’ail hachée finement

2 c. à thé de gingembre râpé

1 cuillère à thé de miel

1 paquet de spaghettis de blé entier (375 g), cuits

1 poivron rouge coupé en fines lanières

2 carottes coupées en julienne

6 grosses asperges coupées en rubans

1⁄4 tasse de persil frais, haché

3 oignons verts hachés finement

1⁄4 tasse de noix de cajou

PRÉPARATION

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le tahini, l’huile, la sauce soja, le vinaigre de riz, la sauce sriracha, l’ail, le gingembre et le miel jusqu’à ce que la vinaigrette soit homogène. Réserver.

Dans un grand bol, mettre les pâtes, le poivron, les carottes et les asperges. Verser la moitié de la vinaigrette réservée et mélanger pour bien enrober les ingrédients.

Au moment de servir, ajouter le reste de la vinaigrette, le persil, les oignons verts et les noix de cajou à la salade de pâtes et mélanger.

BON À SAVOIR !

N’hésitez pas à utiliser la sauce au sésame des bols-repas s’il vous en reste !

COLLATION

CARRÉS AUX CANNEBERGES ET AUX GRAINES DE TOURNESOL

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 16

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

1 tasse de farine

1 tasse de farine de blé entier

1⁄2 c. à thé de bicarbonate de sodium

1⁄4 c. à thé de poudre à pâte

1⁄2 c. à thé de gingembre moulu

1⁄2 c. à thé de cannelle moulue

2 c. à thé de zeste d’orange

1⁄4 c. à thé de sel

1⁄2 tasse de canneberges séchées

1⁄2 tasse de graines de tournesol + 1 c. à soupe

1 œuf légèrement battu

1⁄2 tasse de jus d’orange

1⁄4 tasse d’huile de canola

1⁄4 tasse de sirop d’érable

1 c. à thé de vanille

PRÉPARATION