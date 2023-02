Présidentielles 2024: un 2e affrontement Biden-Trump reste plausible

Le système politique américain impose aux candidats et candidates un rythme infernal. Pendant qu’on s’intéresse aux décisions des élus des élections de mi-mandat de 2022, on doit déjà penser aux préparatifs pour 2024. Le principal enjeu dans les deux camps? Qui sera le meneur ou la meneuse pour la présidentielle.

Faible relève démocrate

Si à la chambre des représentants Nancy Pelosi a bien préparé sa sortie et que le leadership est désormais entre les mains d’Hakeem Jeffries, un rapide survol des forces en présence chez les démocrates révèle que bien peu de nouveaux visages vont s’imposer au sommet de la pyramide décisionnelle d’ici 2024.

Au Sénat, on n’a pas encore annoncé le départ de Dianne Feinstein, mais au moins deux prétendants au trône de la sénatrice de 89 ans se sont manifestés. Au sommet, le leader Charles Schumer n’est pas menacé.

Pendant quelques mois, on a cru que Joe Biden ne serait que le président d’un seul mandat, assurant tranquillement la transition vers la nouvelle génération après avoir sorti Donald Trump de la Maison-Blanche.

Biden était alors vu comme une solution de compromis, rassemblant les factions et rassurant les électeurs inquiets des mesures trop progressistes des démocrates les plus à gauche. Si je croyais qu’on fournirait la chance à de plus jeunes politiciens comme Pete Buttigieg de se démarquer au plan national, plus personne ne semble remettre en question une seconde candidature de Biden.

Qu’on ne puisse offrir une solution de rechange à Biden doit être perçu comme un constat d’échec. Pire, on évoque de plus en plus ouvertement la performance décevante de la vice-présidente, Kamala Harris.

Il y a peu encore, on la favorisait pour succéder au président, mais son incapacité à communiquer efficacement explique que les démocrates les plus critiques réfléchissent à la possibilité de la remplacer sur le ticket pour 2024.

La pensée magique chez les républicains

Chez les républicains, ceux et celles qui demeuraient sagement dans l’ombre de Donald Trump commencent à s’agiter et à s’impatienter. L’ancien président est déjà sur les rangs et après une légère baisse des intentions de vote en novembre, il est le meneur incontesté dans les sondages.

Même si de très nombreux élus républicains souhaitent revenir à un discours moins radical et emporté, on en trouve bien peu pour défier ouvertement le parrain sur la place publique. Le parti est prêt pour «l’après Trump», mais on ne veut surtout pas se priver de ses partisans sans qui les probabilités de victoire diminuent drastiquement.

Dans son édition du 30 janvier, The Atlantic rapporte que pour éviter la confrontation avec le parrain, on s’en remet à la pensée magique. Comment éviter une autre candidature Trump? Il faut espérer qu’on dépose de nouvelles accusations contre lui, ou scénario lugubre pour ne pas dire «gore», qu’il meurt!

Je nous souhaitais, et souhaitais à nos voisins américains, un autre scénario qu’un second affrontement entre Joe Biden et Donald Trump. Pourtant, ce scénario demeure plausible.