Sénateurs : la satisfaction de battre le CH est encore vive

Une victoire contre le Canadien de Montréal, un rival de la section Atlantique de la Ligue nationale de hockey (LNH) procure toujours un plaisir spécial aux joueurs des Sénateurs d’Ottawa.

D’ailleurs, l’auteur du but gagnant dans les dernières minutes du match de mardi, Brady Tkachuk, n’a pas caché sa satisfaction après la victoire de 5 à 4 face au CH au Centre Bell. La réaction du capitaine des «Sens», qui a nargué la foule après avoir brisé l’égalité, l’a bien montré.

«C'est toujours agréable de les battre, a mentionné Tkachuk au réseau TSN et rapporté par le quotidien "Ottawa Sun". C'était l'un de ces affrontements étranges, mais on a trouvé un moyen de gagner et je pense que cela en dit long sur notre équipe».

Les Sénateurs se dirigent donc vers la pause du match des étoiles avec quatre victoires consécutives, ayant également eu le meilleur contre la formation montréalaise samedi dernier, en vertu d’un gain de 5 à 0 au Centre Canadian Tire.

Aussi, Tim Stützle, l’un des meilleurs de la formation ontarienne mardi avec une récolte de quatre points, dont deux buts, s’est dit fier de la performance des siens dans les dernières semaines.

«C'est très amusant de jouer en ce moment. Obtenir quelques doigts d‘honneur de la part des partisans, on le sait tous que Brady adore ça. C'était génial. Quatre victoires avant la pause signifient que l’on peut entrer dans la pause de manière positive et satisfaisante», a-t-il indiqué.

Les «Sens» reprendront l’action le 11 février à domicile face aux Oilers d’Edmonton. D’ici là, Brady Tkachuk représentera son équipe au match des étoiles à Sunrise en fin de semaine et jouera avec son frère, Matthew, porte-couleurs des Panthers.