Spectacle réservé aux Noirs: je persiste et je signe

Lundi, je vous parlais du Centre national des arts d’Ottawa qui va offrir le 17 février une représentation d’une pièce de théâtre écrite par des Noirs, jouée par des Noirs, réservée aux « personnes se définissant comme Noires ».

Je dénonçais ce que je considère comme une pratique raciste. Et je persiste à penser que cette pratique est discriminatoire.

Or, La Presse a publié hier une chronique pour prendre la défense du CNA... en se basant sur des informations erronées.

TRADUIRE OU TRAHIR ?

Mario Girard écrivait hier que le spectacle en question n’a rien de raciste... puisque c’est « une invitation ouverte aux différents publics s’identifiant aux Noirs ». Or cette formulation ne se retrouve pas sur le site français du CNA ! Girard a fait une (mauvaise) traduction du site anglais qui précisait « open the doors for Black-identifying audiences ».

Capture d'écran (Sophie Durocher)

Vous admettrez avec moi qu’un public qui s’identifie aux Noirs (dans le sens de : partager une sensibilité commune) ça n’est pas du tout la même chose qu’un public qui s’identifie comme Noir (dans le sens de : définir son identité).

Pour prouver son point de vue et ridiculiser ceux qui dénoncent cette soirée, Girard transforme les faits.

Mais ce n’est pas la seule erreur commise par Girard.

Il écrit dans La Presse que le spectacle est « un espace dédié aux amateurs de théâtre noir ». Or, à aucun endroit sur le site français du CNA on ne trouve cette description.

Encore une fois, Girard a (mal) traduit le site anglais qui parle de « a dedicated space for Black theatregoers ».

Ben voyons !!!! Ce n’est pas le théâtre qui est noir, ce sont les amateurs de théâtre qui sont noirs !

S’il utilise des citations provenant de l’anglais, pourquoi Mario Girard ne le mentionne-t-il pas ? Et pourquoi tord-il le sens des mots en faisant ces mauvaises traductions ?

Dans ma chronique, je citais intégralement la description du spectacle, telle qu’elle apparaît sur le site français du Centre national des arts. Il est fait mention à six reprises du public noir à qui la représentation du 17 février s’adresse.

Aucune information sur le site français du CNA ne mentionne ce que Mario Girard avance.

VOLTE-FACE

Vous voulez savoir la meilleure ?

Hier matin, je suis allée sur le site de vente de billets Ticketmaster pour voir quelle description on faisait de cette soirée du 17 février.

Un avis important apparaissait à l’écran, précisant en majuscules, et en anglais : « Black-out night : Performance for black-identifying audiences. »

C’est clair. « Représentation pour publics s’identifiant comme Noirs ».

J’ai dénoncé cette ségrégation sur les médias sociaux. Seulement quatre heures plus tard, l’avertissement de Ticketmaster était changé. On avait supprimé la mention en majuscule et on avait ajouté : « Everyone is welcome at all our shows », ce que je traduis par « Tout le monde est bienvenu à tous nos spectacles ».

Que le Centre national des arts, un organisme fédéral, fasse un spectacle pour un public ciblé, c’est son choix.

Mais qu’il ait au moins le courage d’assumer entièrement sa décision, en ne modifiant pas ses critères en catimini.

Quelle hypocrisie !