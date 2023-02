Trump pourrait prochainement abandonner Truth Social

Alors que Donald Trump se prépare pour les primaires républicaines en vue de l’élection présidentielle de 2024, un retour sur les réseaux sociaux les plus utilisés comme Facebook, Instagram et Twitter semble de plus en plus plausible.

Selon le magazine Rolling Stone, l’ancien président aurait informé plusieurs personnes proches de lui qu’il ne souhaite pas renouveler l’accord d’exclusivité avec son réseau social conservateur Truth Social.

Cet accord est censé se terminer au mois de juin prochain.

Pour rappel, cette clause d’exclusivité implique une exclusivité de 6 heures pour chaque publication sur sa plateforme Truth Social, sauf s’il publie à propos sa campagne électorale.

Cette décision probable de Trump ouvre ainsi la voie à son retour à temps plein sur Twitter, Facebook et Instagram, plateformes où l’ancien président a vu – ou est en voie de voir – ses comptes restaurés après leur suspension à la suite de l’assaut sur le Capitole du 6 janvier 2021.

Alors que les débuts de la primaire républicaine pour 2024 approchent, il serait donc logique de voir le 45e président des États-Unis tenter un retour sur les réseaux sociaux les plus consultés.

Le retour de Donald Trump sur Twitter se précise: @RollingStone révèle que l’ex-président ne compte pas renouveler en juin le contrat d’exclusivité qui le lie à Truth Social. 5M d’abonnés là-bas contre 88M ici. L’oiseau bleu est essentiel pour 2024...https://t.co/AswjACLFLe — Théo Laubry 🇺🇸 (@TheoLaubry) January 23, 2023

Twitter, Facebook et Instagram, plus utiles aux ambitions de Trump que Truth Social

Malgré le fait que Devin Nunes, le président de Trump Media Group (T.M.G.) – la maison mère de Truth Social – ait indiqué que l’ancien président «n’a aucun intérêt à revenir sur Twitter», ces rumeurs d’un éventuel retour commenceraient donc à un moment charnière pour l’ex-animateur de téléréalité.

Différents sondages indiquent que même s’il est le favori pour la primaire républicaine à venir, celle-ci pourrait être plus serrée qu’on ne le croit, alors que le gouverneur de Floride Ron DeSantis possède une légère avance dans différents sondages et modèles de prédiction.

2024 New Hampshire Republican Primary Poll:



DeSantis 42%

Trump 30%

Haley 8%

Sununu 4%

Cheney 4%

Hogan 4%

Noem 2%

Pence 1%

Rubio 1%

Cruz 1%

Pompeo 0%

T. Scott 0%

Youngkin 0%



.@UNHSurveyCenter, 349 LV, 1/19-23https://t.co/3ltraqqJDI pic.twitter.com/lHSmdwYTsx — Political Polls (@Politics_Polls) January 26, 2023

L’utilisation des réseaux sociaux sera alors primordiale pour Trump, surtout quand on compare le nombre de visites journalières sur des sites comme Facebook et Twitter par rapport à celles de Truth Social. Selon les statistiques de novembre 2022, il n’y aurait que 2 millions d’usagers journaliers actifs sur le Truth Social, contre 237,8 millions pour Twitter.

Et c’est ce qui pousserait Trump, selon Rolling Stone, à demander à ses associés ce qu’ils pensent d’un retour sur Twitter et des suggestions pour un premier tweet, avec comme premier choix favori une vidéo de style WWE.