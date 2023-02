Un entrepreneur se blesse et voit couler ses finances

Travailleur autonome dans le domaine de la rénovation résidentielle, Serge a sa propre entreprise enregistrée. Ses affaires allaient rondement jusqu’à ce qu’une blessure vienne tout compromettre.

Sa blessure l’a en effet empêché de travailler pendant trois mois. N’ayant pas d’employés, sa compagnie a cessé toutes ses activités.

«Je n’ai pas d’assurance invalidité ni accident, et je ne possédais qu’une toute petite réserve financière. La situation s’est dégradée très rapidement», se désole Serge.

Pour tenter de rester à flot, il a conservé les remises de TPS-TVQ qu’il aurait dû remettre au gouvernement. Il n’a pas non plus effectué les versements d’acomptes provisionnels au fédéral et au provincial. Il pensait pouvoir remonter la pente rapidement, se renflouer et rembourser ces sommes «empruntées» au fisc, mais cela n’a pas été le cas.

Pénalités de retard et intérêts

Au bout du compte, avec les pénalités de retard et les intérêts, en un an à peine, sa dette est passée de 10 000 $ à 12 000 $. S’ajoutent à cela des soldes de cartes de crédit impayés (8500 $) et une marge de crédit (11 000 $).

Entre les lettres et appels de créanciers, la perte de contrats et la détresse psychologique, Serge ne voit pas de lumière au bout du tunnel. Il consulte donc le syndic autorisé en insolvabilité Jean Fortin et Associés. Son président, Pierre Fortin, mentionne qu’en plus du stress généré par son endettement, Serge craignait également de perdre son camion et ses outils, qui sont essentiels à son travail.

«Même si c’est du cas par cas, la loi prévoit que les outils de travail peuvent être protégés contre une saisie», précise-t-il.

Des dettes fiscales libérables

Après une première consultation en décembre dernier, Serge a été soulagé d’apprendre que le syndic pouvait déposer dès le mois de janvier une proposition de consommateur.

«Les dettes de TPS-TVQ, acomptes en retard, intérêts et pénalités peuvent être inclus dans la proposition. C’était une grande préoccupation pour Serge qui ne savait pas que les dettes envers le gouvernement sont libérables», explique Pierre Fortin.

En effet, lorsqu’une proposition de consommateur est déposée, le gouvernement doit respecter au même titre que les autres créanciers la protection contre les saisies de salaire et de biens.

Les intérêts et pénalités cessent de s’ajouter aux soldes, et lorsqu’il s’agit d’impôt et de taxes de vente, le gouvernement est considéré comme un créancier comme les autres et doit se plier au vote de la majorité. Cela signifie que si la majorité des créanciers acceptent la proposition, il devra se soumettre à leur décision.

333 $ pendant 60 mois

La proposition déposée par le syndic prévoit un versement de 333 $ durant 60 mois, pour un total de 20 000 $ sur les 31 500 $ initialement dus. Cette somme tient compte de sa capacité financière et de la valeur de ses actifs.

«Seul un syndic peut déposer une proposition et négocier une entente au nom de la personne endettée. Même s’il ne peut pas garantir le résultat, dans la majorité des dossiers, si le syndic recommande l’acceptation d’une proposition, les créanciers ont généralement tendance à voter en faveur de celle-ci», mentionne Pierre Fortin.

Conseils

Ne négligez jamais vos dettes fiscales, car les pénalités et intérêts peuvent littéralement faire exploser le solde dû. De plus, le fisc a accès à des mesures de recouvrement que peu de créanciers possèdent. Ils en savent long sur vos actifs et peuvent agir très rapidement...

Être travailleur autonome offre bien de la flexibilité et des avantages fiscaux, en revanche il faut être très discipliné. Vos documents financiers doivent être en ordre, vos rapports produits dans les temps et l’argent perçu au nom du gouvernement mis de côté pour pouvoir être versé dans les délais.

Si vous vous sentez dépassé, n’attendez pas avant d’agir. Bien souvent, des ententes de paiement peuvent être prises avec le gouvernement. Croire que le fisc va vous «oublier» relève littéralement de la pensée magique!