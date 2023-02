Un grand hôtel de Montréal change de propriétaire

L’un des principaux promoteurs immobiliers du Canada a acquis mercredi l’hôtel InterContinental aux abords du Palais des Congrès à Montréal.

L’immeuble de 26 étages, situé entre le Vieux-Montréal et le centre-ville de la métropole, possède 357 chambres et plus de 25 000 pieds carrés d'espaces disponibles pour des conférences et des événements.

Il s’agit de la toute dernière acquisition du groupe canadien MACH, qui possède déjà plus de 240 immeubles.

«L'hôtel InterContinental est un actif immobilier au potentiel incroyable. Au cours des prochains mois, nous déploierons un plan d'investissement majeur afin d'amener l'hôtel dans les plus hauts standards de qualité et de luxe», a indiqué Vincent Chiara, président et fondateur de MACH, par voie de communiqué.