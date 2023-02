Un match qui en dira très long pour le Phœnix

Le Phœnix de Sherbrooke regarde son prochain duel face aux Remparts de Québec, jeudi, comme un match baromètre en prévision des séries éliminatoires.

L’affrontement mettra aux prises les meneurs des associations Est et Ouest de la LHJMQ et l’animosité entre les deux clans pourrait grimper d’un cran, surtout que la formation de l’Estrie semble l’une des rares à obtenir du succès contre la troupe de Patrick Roy.

Jusqu’ici, le Phoenix a récolté deux gains en trois sorties, freinant entre autres la séquence de 14 victoires des Remparts avec un triomphe de 5 à 1 le 20 novembre.

Puis, il a quitté le Centre Vidéotron, le 31 décembre, avec une victoire de 5 à 2.

Se gardant bien d’attiser la rivalité, l’entraîneur-chef Stéphane Julien accorde beaucoup d’importance à cette rencontre, l’avant-dernière de la campagne face à Québec.

«C’est un bon test. On en aura d’autres d’ici la fin de la saison. On joue encore deux fois contre Gatineau et trois fois contre Victoriaville. Ce sont des matchs baromètres. Québec est l’une des équipes de l’heure actuellement au Canada. C’est un bon moment pour voir où on est dans le processus, mais je suis content. On a eu de bonnes pratiques, a-t-il mentionné en entrevue avec l’Agence QMI après l’entraînement matinal, mercredi.

Toutefois, il faut mettre de côté les précédents résultats et se concentrer sur le boulot à abattre.

«Ce qui s’est passé est fini. [...] L’une des forces des gars, c’est qu’ils oublient rapidement. Donc, même si je leur parlais du match du 31 décembre, je ne suis pas certain qu’ils auraient des commentaires. J’ai la philosophie d’y aller au jour le jour et regarder en avant. Ce qui s’est passé contre d’autres équipes n’est pas très important : il faut bâtir pour les séries. Les résultats sont importants, mais la manière de le faire est encore mieux», a-t-il expliqué.

Lutte serrée

Conscient que les Olympiques et les Tigres accusent deux points de retard sur son équipe, Julien souhaite ainsi qu’elle poursuive sur sa lancée des dernières semaines. Elle a gagné huit de ses 10 derniers matchs, marquant 51 buts et cédant 17 fois au cours de cette séquence.

«Il ne faut pas prendre de mauvais plis jusqu’à la fin de la saison. Ces matchs intenses et serrés, je pense qu’il faut les prendre comme une opportunité de s’améliorer et d’élever notre équipe à un autre niveau. On a un peu notre destin entre nos mains dans notre association, a-t-il dit. Les Remparts seront extrêmement difficiles à rejoindre, voire même impossibles, donc je pense qu’il faut se concentrer sur notre conférence. Demain, ce sont des points qu’on ne peut pas échapper, on est sur une bonne séquence à la maison.»

«J’ai aimé notre manière d’agir depuis quelques matchs. On ne peut pas être déçu de notre groupe en ce moment, [...] mais ce sera un bon test pour nous, a-t-il également précisé. Les Remparts sont une bonne équipe de hockey possédant de bons joueurs.»

Remparts-Phoenix : un match très, très attendu

Tout comme leurs partisans, les joueurs du Phoenix de Sherbrooke sont gonflés à bloc en vue de l’affrontement face aux Remparts de Québec, jeudi.

L’engouement pour la partie est à son paroxysme, car le Phoenix a indiqué mercredi après-midi que tous les sièges du Palais des sports Léopold-Drolet seront occupés. Preuve de l’intérêt des amateurs de hockey locaux, 100 places debout ont été mises en vente par l’organisation.

Aussi, la place avantageuse des deux clubs au classement et les événements survenus durant la dernière visite des Remparts en Estrie, le 20 novembre, ne sont pas étrangers à l’attrait du match de jeudi. Le thérapeute sportif des Remparts en poste ce soir-là, Steve Bélanger, avait été expulsé en troisième période pour ses propos envers un officiel dans un match émotif.

La victoire de 5 à 1 acquise par le Phoenix n’a pas construit à elle seule la rivalité, mais elle l’a bien alimentée. Incluant la saison dernière, l’équipe sherbrookoise a remporté cinq des sept dernières confrontations et chacune a donné lieu à plusieurs attroupements après les coups de sifflet. L’animosité à l’égard de l’ennemi est donc sentie dans le vestiaire du Phœnix.

«Toutes les fois que tu as la chance d’affronter une équipe aspirant aux mêmes honneurs que toi, que tu le veuilles ou non, c’est une source d’hostilité. Je ne le cacherai pas : il n’y a pas d’amour dans l’air quand on parle des Remparts depuis l’an passé. C'est évident et c’est excitant de prouver ce qu’on peut accomplir. Ça ajoute un peu d’intensité», a affirmé le capitaine de la formation estrienne, Kaylen Gauthier, après l’entraînement de mercredi.

«On n’est pas là pour niaiser»

Ainsi, Gauthier voit cette rencontre comme une opportunité en or. Après tout, les siens occupent le sommet de l’Association de l’Ouest de la LHJMQ et pourraient transmettre un message fort aux meneurs du classement général.

«Avec nos aspirations cette année, éventuellement, on devra battre des clubs de ce calibre dans les prochains mois. Je pense qu’il s’agit d’une occasion de se mesurer à l’une des meilleures équipes. C’est aussi un mot dans la ligue qu’on doit passer que cette année : on n'est pas là pour niaiser. C’est le genre de match qui peut nous servir à montrer [notre potentiel] à nous-mêmes et aux autres. On l’attend de pied ferme», a-t-il expliqué.

«Il faudra être prêt parce que si on ne l’est pas, on se fera mal. Il n’y a pas beaucoup de matchs qu’on peut prendre à la légère d’ici la fin de la saison», a admis le numéro 21.